Удар по Харкову: з кондиціонера зняли чоловіка, що рятувався від вогню (відео)

Після ракетного удару по будівлі в Холодногірському районі Харкова один із чоловіків вибрався з-під завалів, виліз із вікна та повис на кондиціонері, щоб урятуватися від пожежі.

“Удар – і мене завалило всім, чим було. На стелі, меблі. Усе на мене впало. Дивом вибрався. Висів на кондиціонері, бо пожежа почалася така, що пройти було не можна”, – розповів чоловік.

Як повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області, одним із перших на місце прибув командир відділення 1-ї частини Сергій Богатир. Він і врятував чоловіка, який висів на висоті близько 18 метрів. Надзвичайник використав для цього дві драбини.

Нагадаємо, близько 13-ї години 20 березня у Харкові пролунав вибух. Стало відомо, що удару було завдано по будівлі в Холодногірському районі. Як розповів начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко, там знаходяться лише виробничі приміщення та офіси. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, у приміщенні була типографія. Виникла масштабна пожежа. На цей час відомо про п’ятьох загиблих. Ще семеро людей постраждали. Шістьох поранених ушпиталили, одному допомогу надали на місці. Рятувальники продовжують пошук людей під завалами. Пожежу локалізували на площі 10 тисяч квадратних метрів. За останніми даними правоохоронців, удару було завдано протикорабельною ракетою Х-35.