Родила в «скорой»: на Харьковщине медики приняли роды в дороге

О рождении на свет прямо в автомобиле «скорой» здоровой девочки сообщил Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

«5 мая в автомобиле бригады ЭМД родилась здоровая девочка, весом 2800 гр, ростом 49 см, по шкале Апгар 8 баллов. Непосредственную акушерскую помощь роженице оказала бригада ЭМД 2308 в составе: фельдшера Александра Медяника и водителя Алексея Боцмановского», — сообщили на странице Центра ЭМП и МК в facebook.

Роженицу и ребенка доставили в медучреждение.