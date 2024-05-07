Родила в «скорой»: на Харьковщине медики приняли роды в дороге
Фото: Центр ЭМП и МК
О рождении на свет прямо в автомобиле «скорой» здоровой девочки сообщил Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
«5 мая в автомобиле бригады ЭМД родилась здоровая девочка, весом 2800 гр, ростом 49 см, по шкале Апгар 8 баллов. Непосредственную акушерскую помощь роженице оказала бригада ЭМД 2308 в составе: фельдшера Александра Медяника и водителя Алексея Боцмановского», — сообщили на странице Центра ЭМП и МК в facebook.
Роженицу и ребенка доставили в медучреждение.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: КНП ХОР «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф», новости Харькова, родила, скорая;
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- • Дата публикации материала: 7 мая 2024 в 09:21;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О рождении на свет прямо в автомобиле «скорой» здоровой девочки сообщил Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф".