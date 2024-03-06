Вихованка харківського екопарку народила: карликові коні незабаром приїдуть
В екопарку під Харковом – поповнення серед американських карликових коней.
«Весна лише розпочалася, а у нас уже бебі-бум! Прекрасне поповнення серед американських карликових коней: цей чудовий малюк народився всього кілька годин тому. І новонароджений, і мама почувають себе чудово», – повідомили у пресслужбі екопарку.
Там також зазначили, що наразі мати і малюк знаходяться у Києві, однак незабаром вони приїдуть до Харкова.
«У нас в екопарку буде найбільша в Україні колекція цих надзвичайно милих тварин, які належать до наймініатюрнішої породи коней у світі», – додали в екопарку.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Березня 2024 в 16:20;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В екопарку під Харковом – поповнення серед американських карликових коней.".