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Вихованка харківського екопарку народила: карликові коні незабаром приїдуть

Суспільство 16:20   06.03.2024
Вікторія Яковенко
Вихованка харківського екопарку народила: карликові коні незабаром приїдуть

В екопарку під Харковом – поповнення серед американських карликових коней.

«Весна лише розпочалася, а у нас уже бебі-бум! Прекрасне поповнення серед американських карликових коней: цей чудовий малюк народився всього кілька годин тому. І новонароджений, і мама почувають себе чудово», – повідомили у пресслужбі екопарку.

Там також зазначили, що наразі мати і малюк знаходяться у Києві, однак незабаром вони приїдуть до Харкова.

«У нас в екопарку буде найбільша в Україні колекція цих надзвичайно милих тварин, які належать до наймініатюрнішої породи коней у світі», – додали в екопарку.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Березня 2024 в 16:20;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В екопарку під Харковом – поповнення серед американських карликових коней.".