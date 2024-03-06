Вихованка харківського екопарку народила: карликові коні незабаром приїдуть

В екопарку під Харковом – поповнення серед американських карликових коней.

«Весна лише розпочалася, а у нас уже бебі-бум! Прекрасне поповнення серед американських карликових коней: цей чудовий малюк народився всього кілька годин тому. І новонароджений, і мама почувають себе чудово», – повідомили у пресслужбі екопарку.

Там також зазначили, що наразі мати і малюк знаходяться у Києві, однак незабаром вони приїдуть до Харкова.

«У нас в екопарку буде найбільша в Україні колекція цих надзвичайно милих тварин, які належать до наймініатюрнішої породи коней у світі», – додали в екопарку.