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Замість одного життя – сім: врятована собака з Херсона народила у Харкові

Суспільство 14:08   16.06.2023
Вікторія Яковенко
Замість одного життя – сім: врятована собака з Херсона народила у Харкові

Харківські зооволонтери врятували собаку, яка вагітною тиждень виживала у затопленому Херсоні.

«Агату врятували вагітною з одного з затоплених дворів на 7-й день нашої евакуаційної місії. 14.06 дівчинка була евакуйована до Харкова», – повідомили у групі «Порятунок тварин Харків».

Собака народила шість цуценят на наступний день після евакуації.

«Ми дуже хвилювалися за стан її дитинчат через пережитий стрес», – розповіли зооволонтери.

Вони додають, що Агата цуценят захищає, як справжня мама, і дуже зосереджено та відповідально годує, щоб жоден малюк не лишився голодним.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Червня 2023 в 14:08;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківські зооволонтери врятували собаку, яка вагітною тиждень виживала у затопленому Херсоні.".