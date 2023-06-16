Замість одного життя – сім: врятована собака з Херсона народила у Харкові

Харківські зооволонтери врятували собаку, яка вагітною тиждень виживала у затопленому Херсоні.

«Агату врятували вагітною з одного з затоплених дворів на 7-й день нашої евакуаційної місії. 14.06 дівчинка була евакуйована до Харкова», – повідомили у групі «Порятунок тварин Харків».

Собака народила шість цуценят на наступний день після евакуації.

«Ми дуже хвилювалися за стан її дитинчат через пережитий стрес», – розповіли зооволонтери.

Вони додають, що Агата цуценят захищає, як справжня мама, і дуже зосереджено та відповідально годує, щоб жоден малюк не лишився голодним.