Замість одного життя – сім: врятована собака з Херсона народила у Харкові
Харківські зооволонтери врятували собаку, яка вагітною тиждень виживала у затопленому Херсоні.
«Агату врятували вагітною з одного з затоплених дворів на 7-й день нашої евакуаційної місії. 14.06 дівчинка була евакуйована до Харкова», – повідомили у групі «Порятунок тварин Харків».
Собака народила шість цуценят на наступний день після евакуації.
«Ми дуже хвилювалися за стан її дитинчат через пережитий стрес», – розповіли зооволонтери.
Вони додають, що Агата цуценят захищає, як справжня мама, і дуже зосереджено та відповідально годує, щоб жоден малюк не лишився голодним.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Червня 2023 в 14:08;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківські зооволонтери врятували собаку, яка вагітною тиждень виживала у затопленому Херсоні.".