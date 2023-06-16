Вместо одной жизни – семь: спасенная собака из Херсона родила в Харькове

Харьковские зооволонтеры спасли собаку, которая беременной неделю выживала в затопленном Херсоне.

«Агату спасли беременной из одного из затопленных дворов на 7-й день нашей эвакуационной миссии. 14:06 девочка была эвакуирована в Харьков», — сообщили в группе «Порятунок тварин Харків».

Собака родила шесть щенков на следующий день после эвакуации.

«Мы очень волновались за состояние ее детенышей из-за пережитого стресса», — рассказали зооволонтеры.

Они добавили, что Агата щенков защищает как настоящая мама и очень сосредоточенно и ответственно кормит, чтобы ни один малыш не остался голодным.