Вместо одной жизни – семь: спасенная собака из Херсона родила в Харькове
Харьковские зооволонтеры спасли собаку, которая беременной неделю выживала в затопленном Херсоне.
«Агату спасли беременной из одного из затопленных дворов на 7-й день нашей эвакуационной миссии. 14:06 девочка была эвакуирована в Харьков», — сообщили в группе «Порятунок тварин Харків».
Собака родила шесть щенков на следующий день после эвакуации.
«Мы очень волновались за состояние ее детенышей из-за пережитого стресса», — рассказали зооволонтеры.
Они добавили, что Агата щенков защищает как настоящая мама и очень сосредоточенно и ответственно кормит, чтобы ни один малыш не остался голодным.
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- • Дата публикации материала: 16 июня 2023 в 14:08;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские зооволонтеры спасли собаку, которая беременной неделю выживала в затопленном Херсоне.".