В Харькове сбитый кот приполз в детсад за помощью (фото, видео)

В Харькове кот Кокос попал под колеса автомобиля. Раненое животное самостоятельно пришло за помощью в детсад, где его увидел охранник.

«У Кокоса отсутствуют мягкие ткани и часть мышц на задней лапе. Травмы сегодняшние, однако над котом уже начали кружить мухи», — пишет группа «Порятунок тварин Харків».

Кот к себе зооволонтеров не подпускал. Кокосу оказали первую помощь в клинике: очистили и обработали место травмы.

«В ближайшие дни будем наблюдать за динамикой для понимания дальнейших действий», — добавили спасатели.