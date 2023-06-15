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В Харькове сбитый кот приполз в детсад за помощью (фото, видео)

Происшествия 11:19   15.06.2023
Виктория Яковенко
В Харькове сбитый кот приполз в детсад за помощью (фото, видео) Фото: «Порятунок тварин Харків»

В Харькове кот Кокос попал под колеса автомобиля. Раненое животное самостоятельно пришло за помощью в детсад, где его увидел охранник.

«У Кокоса отсутствуют мягкие ткани и часть мышц на задней лапе. Травмы сегодняшние, однако над котом уже начали кружить мухи», — пишет группа «Порятунок тварин Харків».

Кот к себе зооволонтеров не подпускал. Кокосу оказали первую помощь в клинике: очистили и обработали место травмы.

«В ближайшие дни будем наблюдать за динамикой для понимания дальнейших действий», — добавили спасатели.

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Фото: «Порятунок тварин Харків»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 июня 2023 в 11:19;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове кот Кокос попал под колеса автомобиля. Раненое животное самостоятельно пришло за помощью в детсад, где его увидел охранник.".