Тормози, надо спасать: девочка помогла лисенку, попавшему под авто в Харькове
Фото: «Порятунок тварин Харків»
В Харькове лисенок попал под колеса автомобиля. Его забрал с дороги мужчина с дочерью. Девочка попросила отца затормозить, когда увидела сбитое животное.
«Тормози, надо спасать!» — попросила Анастасия отца, пишет группа «Порятунок тварин Харків».
«У лисенка были травмированы задние лапки. Малыш оказался настолько ласковым, что когда его подобрали с дороги, начал благодарно облизывать ладони. Вечером лисенку оказали помощь в ближайшей клинике», — рассказывают зооспасатели.
У Рыжки — лисенок оказался девочкой — диагностировали перелом обеих задних лап.
Фото, видео: «Порятунок тварин Харків»
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- • Дата публикации материала: 14 июня 2023 в 21:45;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове лисенок попал под колеса автомобиля. Его забрал с дороги мужчина с дочерью. Девочка попросила отца затормозить, когда увидела сбитое животное.".