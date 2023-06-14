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Тормози, надо спасать: девочка помогла лисенку, попавшему под авто в Харькове

Общество 21:45   14.06.2023
Елена Нагорная
Тормози, надо спасать: девочка помогла лисенку, попавшему под авто в Харькове Фото: «Порятунок тварин Харків»

В Харькове лисенок попал под колеса автомобиля. Его забрал с дороги мужчина с дочерью. Девочка попросила отца затормозить, когда увидела сбитое животное.

«Тормози, надо спасать!» — попросила Анастасия отца, пишет группа «Порятунок тварин Харків».

«У лисенка были травмированы задние лапки. Малыш оказался настолько ласковым, что когда его подобрали с дороги, начал благодарно облизывать ладони. Вечером лисенку оказали помощь в ближайшей клинике», — рассказывают зооспасатели.

У Рыжки — лисенок оказался девочкой — диагностировали перелом обеих задних лап.

Фото, видео: «Порятунок тварин Харків»

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 июня 2023 в 21:45;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове лисенок попал под колеса автомобиля. Его забрал с дороги мужчина с дочерью. Девочка попросила отца затормозить, когда увидела сбитое животное.".