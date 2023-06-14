У Харкові дівчинка допомогла лисеняті, яке потрапило під авто (фото, відео)
У Харкові лисеня потрапило під колеса автомобіля. Його забрав із дороги чоловік із донькою. Дівчинка попросила батька загальмувати, коли побачила збиту тварину.
“Гальмуй, треба рятувати!” — попросила Анастасія батька, пише група “Порятунок тварин Харків”.
“У лисеняти були травмовані задні лапки. Малюк виявився настільки лагідним, що коли його підібрали з дороги, почав вдячно облизувати долоні. Ввечері лисеняті надали допомогу в найближчій клініці”, – розповідають зоорятувальники.
У Рижки – лисеня виявилося дівчинкою – діагностували перелом обох задніх лап.
Фото, відео: “Порятунок тварин Харків”
Читайте також: Сказ на Харківщині. У Лозівській громаді вводять карантин через лисицю
Новини за темою:
Ви читали новину: «У Харкові дівчинка допомогла лисеняті, яке потрапило під авто (фото, відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 14 Червня 2023 в 21:45;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові лисеня потрапило під колеса автомобіля. Його забрав із дороги чоловік із донькою. Дівчинка попросила батька загальмувати, коли побачила збиту тварину.".