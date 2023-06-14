У Харкові дівчинка допомогла лисеняті, яке потрапило під авто (фото, відео)

У Харкові лисеня потрапило під колеса автомобіля. Його забрав із дороги чоловік із донькою. Дівчинка попросила батька загальмувати, коли побачила збиту тварину.

“Гальмуй, треба рятувати!” — попросила Анастасія батька, пише група “Порятунок тварин Харків”.

“У лисеняти були травмовані задні лапки. Малюк виявився настільки лагідним, що коли його підібрали з дороги, почав вдячно облизувати долоні. Ввечері лисеняті надали допомогу в найближчій клініці”, – розповідають зоорятувальники.

У Рижки – лисеня виявилося дівчинкою – діагностували перелом обох задніх лап.

Фото, відео: “Порятунок тварин Харків”