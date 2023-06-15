У Харкові збитий кіт приповз у дитсадок за допомогою (фото, відео)

У Харкові кіт Кокос потрапив під колеса автівки. Поранена тварина самостійна дійшла за допомогою у дитсадок, де його побачив охоронець.

«У Кокоса відсутні м’які тканини та частина м’язів на задній лапі. Травми сьогоднішні, проте над котиком уже почали кружляти мухи», – пише група «Порятунок тварин Харків».

Кіт Кокос до себе зооволонтерів не підпускав. Тварині надали першу допомогу в клініці: очистили, обробили місце травми та зробили перев’язку.

«Найближчі дні будемо спостерігати за динамікою задля розуміння подальших дій», – додали рятувальники.