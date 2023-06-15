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У Харкові збитий кіт приповз у дитсадок за допомогою (фото, відео)

Події 11:19   15.06.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові збитий кіт приповз у дитсадок за допомогою (фото, відео) Фото: “Порятунок тварин Харків”

У Харкові кіт Кокос потрапив під колеса автівки. Поранена тварина самостійна дійшла за допомогою у дитсадок, де його побачив охоронець.

«У Кокоса відсутні м’які тканини та частина м’язів на задній лапі. Травми сьогоднішні, проте над котиком уже почали кружляти мухи», – пише група «Порятунок тварин Харків».

Кіт Кокос до себе зооволонтерів не підпускав. Тварині надали першу допомогу в клініці: очистили, обробили місце травми та зробили перев’язку.

«Найближчі дні будемо спостерігати за динамікою задля розуміння подальших дій», – додали рятувальники.

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Фото: “Порятунок тварин Харків”

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Червня 2023 в 11:19;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові кіт Кокос потрапив під колеса автівки. Поранена тварина самостійна дійшла за допомогою у дитсадок, де його побачив охоронець.".