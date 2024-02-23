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Насиловал 11-летнюю сестру и снимал это на видео: приговор жителю Харьковщины

Общество 13:03   23.02.2024
Виктория Яковенко
Насиловал 11-летнюю сестру и снимал это на видео: приговор жителю Харьковщины Фото: id-legalgroup.com

На Харьковщине приговорили 31-летнего рецидивиста, который насиловал свою несовершеннолетнюю сестру и снимал это на видео.

По данным Харьковской областной прокуратуры, житель одного из населенных пунктов Лозовского района ранее был судим за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности личности, а уже через несколько месяцев после выхода из тюрьмы снова нарушил закон.

Установлено, что с февраля прошлого года мужчина фотографировал половые органы своей сводной 11-летней сестры, а также насиловал девочку и снимал это на видео.

«Все это происходило в отсутствие других родственников дома, когда они шли по делам. Малолетняя потерпевшая из-за своего возраста не могла сопротивляться насильнику», — отметили в прокуратуре.

Правоохранители поймали фигуранта 20 марта на одной из станций метро в Харькове. Тогда в его телефоне нашли детское порно.

В суде мужчина признался в преступлении.

Его признали виновным в изнасиловании, сексуальном насилии, растлении малолетнего лица, а также изготовлении, хранении и распространении детской порнографии (ч. 6 ст. 152, ч. 6 ст. 153, ч. 2 ст. 156, ч.ч. 1, 3, 4 статьи 301-1 УКУ). Он проведет в тюрьме 15 лет.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 23 февраля 2024 в 13:03;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине приговорили 31-летнего рецидивиста, который насиловал свою несовершеннолетнюю сестру и снимал это на видео.".