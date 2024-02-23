Насиловал 11-летнюю сестру и снимал это на видео: приговор жителю Харьковщины
На Харьковщине приговорили 31-летнего рецидивиста, который насиловал свою несовершеннолетнюю сестру и снимал это на видео.
По данным Харьковской областной прокуратуры, житель одного из населенных пунктов Лозовского района ранее был судим за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности личности, а уже через несколько месяцев после выхода из тюрьмы снова нарушил закон.
Установлено, что с февраля прошлого года мужчина фотографировал половые органы своей сводной 11-летней сестры, а также насиловал девочку и снимал это на видео.
«Все это происходило в отсутствие других родственников дома, когда они шли по делам. Малолетняя потерпевшая из-за своего возраста не могла сопротивляться насильнику», — отметили в прокуратуре.
Правоохранители поймали фигуранта 20 марта на одной из станций метро в Харькове. Тогда в его телефоне нашли детское порно.
В суде мужчина признался в преступлении.
Его признали виновным в изнасиловании, сексуальном насилии, растлении малолетнего лица, а также изготовлении, хранении и распространении детской порнографии (ч. 6 ст. 152, ч. 6 ст. 153, ч. 2 ст. 156, ч.ч. 1, 3, 4 статьи 301-1 УКУ). Он проведет в тюрьме 15 лет.
Читайте также: Затащил в дом, ударил и душил: житель Харьковщины хотел изнасиловать мальчика
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: видео, насиловал, порно, прокуратура, рецидивист, сестра, суд, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Насиловал 11-летнюю сестру и снимал это на видео: приговор жителю Харьковщины»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 23 февраля 2024 в 13:03;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине приговорили 31-летнего рецидивиста, который насиловал свою несовершеннолетнюю сестру и снимал это на видео.".