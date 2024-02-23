Ґвалтував 11-річну сестру й знімав це на відео: вирок жителю Харківщини

На Харківщині засудили 31-річного рецидивіста, який ґвалтував свою неповнолітню сестру й знімав це на відео.

За даними Харківської обласної прокуратури, мешканець одного з населених пунктів Лозівського району раніше був судимий за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи, а вже через декілька місяців після виходу з тюрми знову порушив закон.

Встановлено, що з лютого минулого року чоловік фотографував статеві органи своєї зведеної 11-річної сестри, а також ґвалтував дівчинку і знімав це на відео.

«Усе це відбувалось за відсутності інших родичів вдома, коли вони йшли у справах. Малолітня потерпіла через свій вік не могла чинити опір ґвалтівнику», – зазначили у прокуратурі.

Правоохоронці піймали фігуранта 20 березня на одній зі станцій метро у Харкові. Тоді в його телефоні знайшли дитяче порно.

У суді чоловік зізнався у злочині.

Його визнали винним у зґвалтуванні, сексуальному насильстві, розбещенні малолітньої особи, а також виготовленні, зберіганні і розповсюдженні дитячої порнографії (ч. 6 ст. 152, ч. 6 ст. 153, ч. 2 ст. 156, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 301-1 ККУ). Він проведе у тюрмі 15 років.