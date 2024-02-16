Хранил детское порно на ноутбуке: будут судить 63-летнего жителя Харьковщины
Фото: ГУНП в Харьковской области
На Харьковщине правоохранители разоблачили 63-летнего мужчину, который загрузил файлы с признаками детской порнографии на собственный компьютер.
15 февраля во время обыска дома у фигуранта изъяли ноутбук с каталогом файлов, содержащих признаки детской порнографии, сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области.
«После наложения ареста на изъятые вещи и проведение ряда экспертиз будет решен вопрос о соощении мужчины о подозрении по ч. 1 ст. 301-1 (получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, ввоз, перевозка или другое перемещение, изготовление, сбыт и распространение) УКУ», – отметили в полиции.
Мужчине «светит» до 6 лет тюрьмы.
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- • Дата публикации материала: 16 февраля 2024 в 12:24;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине правоохранители разоблачили 63-летнего мужчину, который загрузил файлы с признаками детской порнографии на собственный компьютер.".