Хранил детское порно на ноутбуке: будут судить 63-летнего жителя Харьковщины

На Харьковщине правоохранители разоблачили 63-летнего мужчину, который загрузил файлы с признаками детской порнографии на собственный компьютер.

15 февраля во время обыска дома у фигуранта изъяли ноутбук с каталогом файлов, содержащих признаки детской порнографии, сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области.

«После наложения ареста на изъятые вещи и проведение ряда экспертиз будет решен вопрос о соощении мужчины о подозрении по ч. 1 ст. 301-1 (получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, ввоз, перевозка или другое перемещение, изготовление, сбыт и распространение) УКУ», – отметили в полиции.

Мужчине «светит» до 6 лет тюрьмы.

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