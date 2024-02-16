Зберігав дитяче порно на ноутбуці: судитимуть 63-річного жителя Харківщини

На Харківщині правоохоронці викрили 63-річного чоловіка, який завантажив файли з ознаками дитячої порнографії на власний комп’ютер.

15 лютого під час обшуку вдома у фігуранта вилучили ноутбук з каталогом файлів, що містять ознаки дитячої порнографії, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Після накладення арешту на вилучені речі (майно фігуранта) та проведення ряду експертиз буде вирішене питання про повідомлення чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 301-1 (одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження) ККУ». – зазначили у поліції.

Чоловіку «світить» до 6 років тюрми.

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