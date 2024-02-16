Зберігав дитяче порно на ноутбуці: судитимуть 63-річного жителя Харківщини
Фото: ГУНП в Харківській області
На Харківщині правоохоронці викрили 63-річного чоловіка, який завантажив файли з ознаками дитячої порнографії на власний комп’ютер.
15 лютого під час обшуку вдома у фігуранта вилучили ноутбук з каталогом файлів, що містять ознаки дитячої порнографії, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.
«Після накладення арешту на вилучені речі (майно фігуранта) та проведення ряду експертиз буде вирішене питання про повідомлення чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 301-1 (одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження) ККУ». – зазначили у поліції.
Чоловіку «світить» до 6 років тюрми.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Лютого 2024 в 12:24;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині правоохоронці викрили 63-річного чоловіка, який завантажив файли з ознаками дитячої порнографії на власний комп’ютер.".