Live
  • Пт 16.02.2024
    • Харків
  •   -0°С
  • USD 37.95
  • EUR 40.77

Зберігав дитяче порно на ноутбуці: судитимуть 63-річного жителя Харківщини

Суспільство 12:24   16.02.2024
Вікторія Яковенко
Зберігав дитяче порно на ноутбуці: судитимуть 63-річного жителя Харківщини Фото: ГУНП в Харківській області

На Харківщині правоохоронці викрили 63-річного чоловіка, який завантажив файли з ознаками дитячої порнографії на власний комп’ютер.

15 лютого під час обшуку вдома у фігуранта вилучили ноутбук з каталогом файлів, що містять ознаки дитячої порнографії, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Після накладення арешту на вилучені речі (майно фігуранта) та проведення ряду експертиз буде вирішене питання про повідомлення чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 301-1 (одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження) ККУ». – зазначили у поліції.

Чоловіку «світить» до 6 років тюрми.

01

03
Фото: ГУНП в Харківській області

Читайте також: Колекціонера дитячого порно викрили поліціянти у Харкові

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Зберігав дитяче порно на ноутбуці: судитимуть 63-річного жителя Харківщини
Зберігав дитяче порно на ноутбуці: судитимуть 63-річного жителя Харківщини
16.02.2024, 12:24
«Втрат територій не допущено» – Синєгубов про Куп’янський напрямок
«Втрат територій не допущено» – Синєгубов про Куп’янський напрямок
16.02.2024, 11:37
Синєгубов повідомив про стан поранених від ракетного удару по Великому Бурлуку
Синєгубов повідомив про стан поранених від ракетного удару по Великому Бурлуку
16.02.2024, 11:22
Троє людей підірвалися на міні на Харківщині: з них двоє – загинули
Троє людей підірвалися на міні на Харківщині: з них двоє – загинули
16.02.2024, 11:10
Одіозні “почесні харків’яни”: “Обсерваторія демократії” склала ТОП-10
Одіозні “почесні харків’яни”: “Обсерваторія демократії” склала ТОП-10
16.02.2024, 10:14
Головні новини Харкова 16.02: обіцянки міністра освіти, обстріли, фронт
Головні новини Харкова 16.02: обіцянки міністра освіти, обстріли, фронт
16.02.2024, 11:53

Новини за темою:


Ви читали новину: «Зберігав дитяче порно на ноутбуці: судитимуть 63-річного жителя Харківщини»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 16 Лютого 2024 в 12:24;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині правоохоронці викрили 63-річного чоловіка, який завантажив файли з ознаками дитячої порнографії на власний комп’ютер.".