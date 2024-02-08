Детское порно хранил дома: будут судить харьковчанина

Правоохранители разоблачили 28-летнего харьковчанина, который загрузил файлы с признаками детской порнографии на свой компьютер.

Во время обыска дома у фигуранта изъяли три жестких диска, мобильный телефон, системный блок и ноутбук, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 301-1 (получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, ввоз, перевозка или другое перемещение, изготовление, сбыт и распространение) УКУ. Ему «светит» 6 лет тюрьмы.

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