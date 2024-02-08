Детское порно хранил дома: будут судить харьковчанина
Фото: ГУНП в Харьковской области
Правоохранители разоблачили 28-летнего харьковчанина, который загрузил файлы с признаками детской порнографии на свой компьютер.
Во время обыска дома у фигуранта изъяли три жестких диска, мобильный телефон, системный блок и ноутбук, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 301-1 (получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, ввоз, перевозка или другое перемещение, изготовление, сбыт и распространение) УКУ. Ему «светит» 6 лет тюрьмы.
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- • Дата публикации материала: 8 февраля 2024 в 13:43;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разоблачили 28-летнего харьковчанина, который загрузил файлы с признаками детской порнографии на свой компьютер.".