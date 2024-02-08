Дитяче порно зберігав вдома: судитимуть харків’янина

Правоохоронці викрили 28-річного харків’янина, який завантажив файли з ознаками дитячої порнографії на власний комп’ютер.

Під час обшуку вдома у фігуранта вилучили три жорсткі диски, мобільний телефон, системний блок та ноутбук, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 301-1 (одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження) ККУ. Йому «світить» 6 років тюрми.

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