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Дитяче порно зберігав вдома: судитимуть харків’янина

Суспільство 13:43   08.02.2024
Вікторія Яковенко
Дитяче порно зберігав вдома: судитимуть харків’янина Фото: ГУНП в Харківській області

Правоохоронці викрили 28-річного харків’янина, який завантажив файли з ознаками дитячої порнографії на власний комп’ютер.

Під час обшуку вдома у фігуранта вилучили три жорсткі диски, мобільний телефон, системний блок та ноутбук, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 301-1 (одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження) ККУ. Йому «світить» 6 років тюрми.

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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Лютого 2024 в 13:43;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці викрили 28-річного харків’янина, який завантажив файли з ознаками дитячої порнографії на власний комп’ютер.".