23 прокурора имеют инвалидность на Харьковщине: результаты расследования
В Офисе Генерального прокурора продолжается служебное расследование по возможным злоупотреблениям правоохранителей при получении групп инвалидности. Предварительные выводы уже опубликовали.
Согласно результатам, по состоянию на 23 октября в Харьковской областной прокуратуре работает 470 человек, среди них 23 человека (4,9%) имеют инвалидность. В основном мужчины (73,9%).
Для сравнения — в Черкасской области 60 прокуроров имеют статус лица с инвалидностью. Это 27,4% от общего числа работающих. 59 из них получили его до полномасштабного вторжения, отметили в Офисе Генпрокурора.
В Хмельницкой области такой статус имеет 61 прокурор или 29,8% от общего количества. Эти две области, предварительно, имеют самый высокий процент прокуроров с инвалидностью.
«В остальных прокуратурах и в Офисе Генерального прокурора этот показатель не превышает 10%. В частности, в 18 прокуратурах часть прокуроров, имеющих группы инвалидности менее 5% общей численности, еще в 11 прокуратурах — от 5 до 10%. По каждому из этих фактов будет проведена тщательная проверка и дана оценка как в рамках служебного расследования, так и в рамках уголовного производства», — говорится в сообщении.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: инвалидность, пенсинеры, прокуратура, прокуроры, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 24 октября 2024 в 14:21;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Офисе Генерального прокурора продолжается служебное расследование по возможным злоупотреблениям правоохранителей при получении групп инвалидности. ".