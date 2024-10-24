Live
  • Чт 24.10.2024
  • Харьков  +13°С
  • USD 41.27
  • EUR 44.44

23 прокурора имеют инвалидность на Харьковщине: результаты расследования

Общество 14:21   24.10.2024
Виктория Яковенко
23 прокурора имеют инвалидность на Харьковщине: результаты расследования Фото: Офис Генерального прокурора

В Офисе Генерального прокурора продолжается служебное расследование по возможным злоупотреблениям правоохранителей при получении групп инвалидности. Предварительные выводы уже опубликовали.

Согласно результатам, по состоянию на 23 октября в Харьковской областной прокуратуре работает 470 человек, среди них 23 человека (4,9%) имеют инвалидность. В основном мужчины (73,9%).

Для сравнения — в Черкасской области 60 прокуроров имеют статус лица с инвалидностью. Это 27,4% от общего числа работающих. 59 из них получили его до полномасштабного вторжения, отметили в Офисе Генпрокурора.

В Хмельницкой области такой статус имеет 61 прокурор или 29,8% от общего количества. Эти две области, предварительно, имеют самый высокий процент прокуроров с инвалидностью.

«В остальных прокуратурах и в Офисе Генерального прокурора этот показатель не превышает 10%. В частности, в 18 прокуратурах часть прокуроров, имеющих группы инвалидности менее 5% общей численности, еще в 11 прокуратурах — от 5 до 10%. По каждому из этих фактов будет проведена тщательная проверка и дана оценка как в рамках служебного расследования, так и в рамках уголовного производства», — говорится в сообщении.

прокуроры-пенсионеры
Фото: Офис Генерального прокурора

Читайте также: Все замы руководителя Харьковской облпрокуратуры уже с пенсией. Идет проверка

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Более 50% врачей харьковских МСЭК получают пенсии — ХАЦ исследовал декларации
Более 50% врачей харьковских МСЭК получают пенсии — ХАЦ исследовал декларации
23.10.2024, 12:50
Новости Харькова – главное за 24.10: авиаудар по Купянску, бои в области
Новости Харькова – главное за 24.10: авиаудар по Купянску, бои в области
24.10.2024, 14:37
«Определенная тревога сохраняется» – Терехов о ситуации в Харькове
«Определенная тревога сохраняется» – Терехов о ситуации в Харькове
24.10.2024, 10:19
Вырастут ли цены на картофель и лук на Харьковщине: дефицит не прогнозируют
Вырастут ли цены на картофель и лук на Харьковщине: дефицит не прогнозируют
23.10.2024, 14:20
Все замы руководителя Харьковской облпрокуратуры уже с пенсией. Идет проверка
Все замы руководителя Харьковской облпрокуратуры уже с пенсией. Идет проверка
22.10.2024, 11:03
23 прокурора имеют инвалидность на Харьковщине: результаты расследования
23 прокурора имеют инвалидность на Харьковщине: результаты расследования
24.10.2024, 14:21

Новости по теме:

19:04
За $29 тысяч женщина оформляла уклонистам фейковую инвалидность в Харькове
09:30
В Харькове медсестру будут судить за оформление фиктивной инвалидности
11:13
Вокзал в Харькове улучшили: что нового открыли (фото)
15:30
Делала «инвалидами» за 200 тыс. грн: медсестру в Харькове поймали «на горячем»
14:26
Делала «инвалидами» за деньги: дело медика на Харьковщине передали в суд

Вы читали новость: «23 прокурора имеют инвалидность на Харьковщине: результаты расследования»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 24 октября 2024 в 14:21;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Офисе Генерального прокурора продолжается служебное расследование по возможным злоупотреблениям правоохранителей при получении групп инвалидности. ".