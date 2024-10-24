23 прокурора имеют инвалидность на Харьковщине: результаты расследования

В Офисе Генерального прокурора продолжается служебное расследование по возможным злоупотреблениям правоохранителей при получении групп инвалидности. Предварительные выводы уже опубликовали.

Согласно результатам, по состоянию на 23 октября в Харьковской областной прокуратуре работает 470 человек, среди них 23 человека (4,9%) имеют инвалидность. В основном мужчины (73,9%).

Для сравнения — в Черкасской области 60 прокуроров имеют статус лица с инвалидностью. Это 27,4% от общего числа работающих. 59 из них получили его до полномасштабного вторжения, отметили в Офисе Генпрокурора.

В Хмельницкой области такой статус имеет 61 прокурор или 29,8% от общего количества. Эти две области, предварительно, имеют самый высокий процент прокуроров с инвалидностью.

«В остальных прокуратурах и в Офисе Генерального прокурора этот показатель не превышает 10%. В частности, в 18 прокуратурах часть прокуроров, имеющих группы инвалидности менее 5% общей численности, еще в 11 прокуратурах — от 5 до 10%. По каждому из этих фактов будет проведена тщательная проверка и дана оценка как в рамках служебного расследования, так и в рамках уголовного производства», — говорится в сообщении.