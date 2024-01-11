Собака потерялась в Харькове после ракетного удара (видео)

В Харькове ищут хозяев собаки, которая потерялась 3 января — после очередного обстрела города.

«В результате обстрела Харькова 3.01 потерялась собачка Кора. Девочка прибрела на закрытую парковку ТРЦ «Французский бульвар». Ее спасли работники торгового центра», — сообщили в общественной организации «Спасение животных Харьков».

Хозяев Коры не могут найти. Три дня она провела в ТРЦ, а затем сотрудники обратились за помощью к спасателям животных.

«Сейчас она восстанавливается под нашей опекой», — отметили в организации.

Напомним, 3 января ракетный удар по Харькову нанесли поздно вечером. Мэр города сообщил, что «прилет» — в «относительном центре», в Шевченковском районе. Тогда пострадало здание учебного заведения, в жилом доме вылетели окна.