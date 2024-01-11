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Собака потерялась в Харькове после ракетного удара (видео)

Происшествия 09:27   11.01.2024
Оксана Горун
Собака потерялась в Харькове после ракетного удара (видео) Фото: скриншот

В Харькове ищут хозяев собаки, которая потерялась 3 января — после очередного обстрела города.

«В результате обстрела Харькова 3.01 потерялась собачка Кора. Девочка прибрела на закрытую парковку ТРЦ «Французский бульвар». Ее спасли работники торгового центра», — сообщили в общественной организации «Спасение животных Харьков».

Хозяев Коры не могут найти. Три дня она провела в ТРЦ, а затем сотрудники обратились за помощью к спасателям животных.

«Сейчас она восстанавливается под нашей опекой», — отметили в организации.

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Напомним, 3 января ракетный удар по Харькову нанесли поздно вечером. Мэр города сообщил, что «прилет» — в «относительном центре», в Шевченковском районе. Тогда пострадало здание учебного заведения, в жилом доме вылетели окна.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 11 января 2024 в 09:27;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове ищут хозяев собаки, которая потерялась 3 января — после очередного обстрела города".