Сьогодні 28 січня: яке свято та день в історії

28 січня – День затвердження Державного Прапора України. 28 січня 1077 року завершилося “ходіння в Каноссу”. У 1929-му розпочав роботу перший Конгрес українських націоналістів, на якому створили ОУН. У 1930-му відкрився “Надзвичайний собор Української автокефальної православної церкви”, на якому церква, на вимогу радянської влади, самоліквідувалася. У 1958-му компанія “Lego” запатентувала свій всесвітньо відомий конструктор. У 1986-му вибухнув американський космічний човник “Челленджер”. У 2003-му президенти України та РФ підписали договір про державний кордон.

Свята та пам’ятні дати 28 січня

28 січня – День затвердження Державного Прапора України.

У світі – Міжнародний день захисту персональних даних, Всесвітній день безробітних.

Також сьогодні: Всесвітній день громадської активності, Міжнародний день скорочення викидів CO2, Міжнародний день конструктора “Lego”.

28 січня в історії

28 січня 1077 року завершилося “ходіння в Каноссу” – покаяний похід імператора Священної Римської імперії Генріха IV до Папи Римського Григорія VII, щоб той скасував відлучення правителя від церкви.

Через тривале протистояння Генріха IV з Римом іноді цього імператора образно називають “першим протестантом”. Хоча це визначення далеке від істини. І Генріха, і його супротивника Папу Григорія набагато більше цікавили питання влади, аніж віри. Протистояння, ключовими дійовими особами якого стали Папа та імператор, увійшло в історію як “боротьба за інвеституру”. І “ходіння в Каноссу” було не завершальним, а лише проміжним епізодом.

Суть конфлікту полягала в боротьбі між церквою та державою за право призначення єпископів. Єпископи у феодальному суспільстві були не лише духовними особами, а й управлінцями значних земель. У більшості випадків вони були представниками знаті (наприклад, другими синами в багатих сім’ях, які не успадковували титул) і брали участь в управлінні державою. Тож монархи здійснювали інвеституру єпископів (процедуру передачі їм земельного володіння та посади) та сприймали їх як звичайних васалів. У результаті через “своїх” єпископів глави європейських держав впливали на вибори Папи Римського – вони просто вказували “васалам від духовенства”, кого підтримувати. Такий стан речей зберігався з моменту занепаду Римської імперії до XI століття. Тоді папа Григорій VII провів реформи, заборонивши імператорам здійснювати інвеституру єпископів.

“Заборона інвеститури насправді була лише приводом для конфлікту; справжнє питання, принаймні на піку протистояння, полягало в тому, чи імператорська, чи папська влада мала бути верховною в християнському світі. Могутній і палкий Папа Григорій VII з усією серйозністю прагнув здійснити Царство Боже на землі під керівництвом папства. Як наступник апостолів Христа, він претендував на верховну владу як у духовних, так і у світських справах”, — пише Католицька енциклопедія.

Попри заборону Папи, у 1075 році імператор Священної Римської імперії Генріх IV продовжив призначати єпископів як у Німеччині, так і в Італії – зокрема, призначив нового єпископа Мілана. Папа не погодився з цим і наполягав на своєму. Тоді 24 січня 1076 Генріх IV зібрав синод у місті Вормс, де на вимогу імператора духовенство відмовилося від повинностей на користь папи. Натхненний успіхами, Генріх зажадав зречення ненависного Григорія VII. Але той здійснив “хід конем”. Він відлучив Генріха IV від церкви, відповідно заявив, що це присяги вірності, які давали імператору його васали, не дійсні. Папа дав імператору рік “на роздуми”, а після цього обіцяв зробити своє рішення безповоротним.

Генріх IV не мав приводу сумніватися, що звільнені від присяги васали скористаються можливістю підірвати його владу, тому довелося шукати спільну мову з Папою Григорієм. Саме для цього імператор вирушив у “ходіння в Каноссу”. Щоб дістатися замку Каносса, де на той час був Папа, Генріху IV з дружиною і малолітнім сином довелося ризикувати життям, долаючи Альпійські гори посеред зими. 25 січня 1077 року вони таки дісталися стін замку, але Григорій VII наказав заборонити імператору в’їзд. Отже, Генріху IV та його сім’ї довелося каятися під воротами протягом трьох днів. 28 січня Папа нарешті дозволив імператору увійти в замок, де Генріх принижено просив прощення. Григорій VII у результаті скасував відлучення Генріха IV від церкви. Це завершило “ходіння до Каносси”. Але не завершило протистояння. Відлучення від церкви та принизливе каяття коштували Генріху позицій в імперії – він так і не відновив той рівень влади, який мав до цього. Щобільше, почалася боротьба за владу всередині самої імперії та громадянська війна, а права Салічної династії на передачу корони у спадок були втрачені. Звичайно, просто так Генріх цього не залишив. Він рушив війська проти Папи, був вдруге відлучений від церкви. Військо імператора увірвалося до Рима, змусивши Григорія VII втекти. Потім Генріх IV привів до влади “свого Папу” – антипапу Климента III. Загалом боротьба за інвеституру тривала пів століття. Можна стверджувати, що перемогли в ній все ж таки римські понтифіки. А влада та авторитет імператорів Священної Римської імперії постраждали настільки, що повною мірою відновити їх не вдалося.

28 січня 1929 року розпочав роботу перший Конгрес українських націоналістів, на якому створили Організацію українських націоналістів (ОУН). Докладніше.

28 січня 1930 року в Києві відкрився так званий “Надзвичайний собор Української автокефальної православної церкви”. Докладніше.

28 січня 1951 року народився перший космонавт незалежної України Леонід Каденюк.

28 січня 1958 року компанія “Lego” запатентувала сучасний вигляд цеглинок свого надуспішного конструктора. Докладніше.

28 січня 1986 року над мисом Канаверал вибухнув американський космічний човник “Челленджер”. Докладніше.

28 січня 1992 року Верховна Рада України затвердила синьо-жовтий прапор Державним Прапором України. Докладніше.

28 січня 1992 року Україна встановила дипломатичні відносини з Італією.

28 січня 2003 року в Києві президент РФ Путін підписав із Президентом України Леонідом Кучмою договір про державний кордон. Докладніше.

28 січня 2010 року Президент України Віктор Ющенко видав указ, який визнав воїнів УПА учасниками боротьби за незалежність України.

Церковне свято

Преподобного Єфрема Сиріна. Він народився на початку IV століття у Месопотамії. Ще юнаком пішов у навколишні гори та став пустельником. Після того, як рідне місто Сиріна захопили перси, він залишив місце свого усамітнення й оселилося в монастирі поблизу міста Едеси, де й прожив до самої смерті. За своє життя преподобний написав багато піснеспівів і молитов. Його покаяну молитву “Господи та Владика мого живота” читають під час Великого посту.

Народні прикмети

Вітряна погода – до сирого й дощового року.

Якщо чути спів птахів, чекайте на потепління.

Ясний, безхмарний день – до ранньої весни.

Якщо 28 січня – різке потепління, то до лютого повернуться заморозки.

Що не можна робити 28 січня

Не варто ухилятися від роботи й нехтувати прибиранням.

Не можна залишати немитий посуд в мийці.

Не можна допускати, щоб гості пішли з вашого дому з пустими руками.

Категорично заборонено ображати дітей.