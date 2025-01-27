Сегодня 27 января: какой день в истории

27 января — Международный день памяти жертв Холокоста. В этот день 1606 года к смертной казни приговорили британца Гая Фокса, который собирался взорвать короля и парламент. В 1790-м родился Петр Гулак-Артемовский — будущий ректор Харьковского университета. В 1918-м состоялась премьера первого фильма о Тарзане. В 1945-м советские войска заняли Освенцим и освободили узников концлагеря Аушвиц-Биркенау. В 1967-м погиб экипаж американского космического корабля «Аполлон-1». В 2006-м в Полтаве уничтожили последний украинский самолет далекой бомбардировочной авиации Ту-22М3. В 2022-м военнослужащий Нацгвардии Артемий Рябчук устроил стрельбу на заводе «Южмаш».

Праздники и памятные даты 27 января

27 января – Международный день памяти жертв Холокоста.

27 января в истории

27 января 1606 года в Лондоне Особый суд приговорил к смертной казни участника Порохового сговора — Гая Фокса. Подробнее.

27 января 1790 года в Черкасской области родился украинский писатель, переводчик и ректор Харьковского университета Петр Гулак-Артемовский. Подробнее.

27 января 1918 года состоялась премьера немого фильма «Тарзан из племени обезьян». Это была первая из многочисленных экранизаций романа Эдгара Берроуза. Главную роль сыграл Элмо Линкольн. Фильм считают наиболее соответствующим оригинальному тексту романа из снятых во все времена.

Берроуз продал права на свой сюжет Уильяму Парсонсу за 5000 долларов США, а также акции стоимостью 50 тысяч долларов и 10 процентов от кассовых сборов. Это были сумасшедшие суммы для киноиндустрии тех времен, ведь чаще всего за права авторам сюжетов платили от 100 до 500 долларов. Одной из особенностей фильма стало то, что исполнитель роли юного Тарзана Гордон Гриффит значительную часть сцен исполнил обнаженным, и это был один из первых фильмов, где актер снялся в сцене ню. Фильм не получил безумного успеха. Более популярной стала более поздняя экранизация, 1932 года.

27 января 1945 года советские войска заняли польский город Освенцим и освободили находившихся вблизи города узников концлагеря Аушвиц-Биркенау. Подробнее.

27 января 1967 года во время подготовки к первому пилотируемому полету на Луну по американской космической программе «Аполлон-1» погиб экипаж корабля. Подробнее.

27 января 1967 года заключили Договор о космосе. Подробнее.

27 января 1992 года Зимбабве признало независимость Украины. Украина установила дипломатические отношения с Канадой и Португалией.

27 января 2006 года в Полтаве уничтожили последний украинский самолет дальней бомбардировочной авиации Ту-22М3. Подробнее.

27 января 2022 года военнослужащий Нацгвардии Артемий Рябчук устроил стрельбу на заводе Южмаш в Днепре. Подробнее.

Церковный праздник

Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста. Подробнее.

Народные приметы

Если облака белые – будет стужа.

Если собака ложится на снег – ждите вьюгу.

Если деревья в инее – скоро потеплеет.

Что нельзя делать 27 января

Нельзя ссориться с близкими и злословить.

Нельзя отказывать в помощи.