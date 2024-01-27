Сегодня 27 января: какой праздник и день в истории

27 января 1606 года к смертной казни приговорили британца Гая Фокса, который собирался взорвать короля и парламент. В 1790 году родился Петр Гулак-Артемовский – будущий ректор Харьковского университета. В 1945-м советские войска заняли польский город Освенцим и освободили узников концлагеря Аушвиц-Биркенау. В 1967-м погиб экипаж корабля «Аполлон-1» в США. В 2006-м в Полтаве уничтожили последний украинский самолет дальней бомбардировочной авиации Ту-22М3. В 2022-м военнослужащий Нацгвардии Артемий Рябчук устроил стрельбу на заводе «Южмаш».

Праздники и памятные даты 27 января

27 января – Международный день памяти жертв Холокоста.

27 января в истории

27 января 1606 года в Лондоне Особый суд приговорил к смертной казни участника Порохового сговора — Гая Фокса.

Его задержали прямо с поличным – в подвале под залом заседаний Палаты лордов парламента. Фокс был «в компании» бочек, наполненных порохом. Он должен был поджечь фитиль и убежать по Темзе, а затем уехать из страны. Но из-за утечки информации о заговоре, план не удался. Целью заговорщиков-католиков было взорвать здание парламента в день его открытия, 5 ноября 1605 года. В этот момент в здании должны были находиться парламентарии обеих палат и протестант-король Яков І. Под пытками Фокс издал своих подельников. 31 января 1606 года Фокса и трех других участников заговора повесили и четвертовали.

27 января 1790 года в Черкасской области родился украинский писатель, переводчик и ректор Харьковского университета Петр Гулак-Артемовский.

Он происходил из казацко-старшинской семьи, впоследствии получившей российское дворянство. Отцом Петра был священник. Парень получил домашнее образование, а затем завершил Киевскую духовную академию. Но по пути отца не пошел, выбрав светскую жизнь. Несколько лет он учительствовал в разных регионах Украины, а в 1817-м приехал в Харьков, где стал свободным слушателем словесного факультета Харьковского университета. Вскоре стал преподавать польский язык, историю, географию, статистику.

«Рассказывают, что был прирожденным лектором: не признавал канонов, излагал материал очень увлекательно и темпераментно. При этом первые 13 лет работал, не получая зарплаты. И работал вдохновенно», – пишет Украинский институт национальной памяти.

Впоследствии Петр стал профессором Харьковского университета, деканом, а затем и ректором (с 1841 по 1849). Дослужился до звания действительного статского советника. Гулак-Артемовский дружил с Григорием Квиткой-Основьяненко и польским поэтом Адамом Мицкевичем. Сам писал басни и романтические баллады. Выступил одним из основателей «Украинского журнала». Умер 13 октября 1865 года в Харькове, во время утреннего богослужения. Похоронили его на городском кладбище, на месте которого сейчас находится Молодежный парк.

27 января 1945 года советские войска заняли польский город Освенцим и освободили находившихся вблизи города узников концлагеря Аушвиц-Биркенау.

Первыми ворота лагеря смерти открыли солдаты 100-й Львовской дивизии из батальона полтавчанина еврейского происхождения Анатолия Шапиро. К моменту освобождения в лагере осталось 7600 брошенных заключенных, в том числе 600 детей. Практически все, кого нацисты оставили в лагере, были больны или умирали. А абсолютное большинство заключенных – более 58 тысяч человек – успели передислоцировать на подконтрольные Германии территории. Людей часто отправляли пешком, и во время этих маршей тысячи заключенных погибли. Окончательных данных о количестве людей, уничтоженных в комплексе концлагерей Аушвиц, нет до сих пор. Но сейчас историки сходятся на цифре около 1,1 миллиона человек, из которых значительное число – евреи. С 1940-го по 1945-й год через «лагерь смерти» прошло не менее 1,3 миллиона человек.

27 января 1967 года во время подготовки к первому пилотируемому полету на Луну по американской космической программе «Аполлон-1» погиб экипаж корабля. Гас Гриссом, Эдвард Хиггинс Уайт и Роджер Чаффи, которые должны были стать астронавтами, сгорели во время пожара, возникшего на борту корабля.

Это произошло на стартовом комплексе №34 Космического Центра им. Кеннеди. Из-за этой трагедии директора департамента пилотируемых полетов НАСА Джозефа Ши отстранили от проекта «Аполлон», а реализацию самой программы задержали на полтора года. Первый пилотируемый полет – «Аполлон-7» – состоялся только в октябре 1968 года.

27 января 1967 года заключили Договор о космосе («Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела»). Его подписали в Москве представители СССР, США и Великобритании. Это соглашение объявило космос достоянием всего человечества и ввело запрет на размещение в космическом пространстве ядерного или другого оружия. В тот же день к договору присоединилось более 60 других государств. Он вступил в силу 10 октября 1967 года. Сейчас его участники — уже около 100 стран.

27 января 1992 года Зимбабве признало независимость Украины. Украина установила дипломатические отношения с Канадой и Португалией.

27 января 2006 года в Полтаве уничтожили последний украинский самолет дальней бомбардировочной авиации Ту-22М3.

В наследство от СССР Украина получила 44 тяжелых бомбардировщика, оснащенных 1068 крылатыми ракетами воздушного базирования большой дальности. Но недальновидное руководство страны подписало ряд международных договоров, согласно которым обязалось отказаться и от ядерного оружия, и от носителей ракет. В частности, уничтожение самолетов было задекларировано соглашением между Украиной и США «О предоставлении помощи Украине по ликвидации стратегического ядерного оружия и оружия массового поражения». А работы по ликвидации самолетов продолжались под контролем Агентства по сокращению угрозы Министерства обороны США. Также в рамках программы разрезали стратегические бомбардировщики Ту-160 и крылатые ракеты класса «Х». Именно благодаря такой «помощи» международных партнеров Украине сейчас нечем бить по территории РФ.

27 января 2022 года военнослужащий Нацгвардии Артемий Рябчук устроил стрельбу на заводе Южмаш в Днепре.

Из автомата он убил пятерых человек – четырех своих сослуживцев и гражданскую женщину. Еще пять человек получили ранения. Сам Рябчук с оружием скрылся с места преступления. Однако через некоторое время его задержали в городе Подгородное. В дальнейшем при расследовании причин трагедии (в частности журналистами) выяснилось, что в части, где служил Рябчук, практически нормой были неуставные отношения (дедовщина). 16 ноября 2022 года суд принял обвинительный акт по делу Рябчука. Его обвиняют в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, похищении оружия, дезертирстве, нарушении уставных правил караульной службы и незаконном обращении с оружием. На протяжении всего 2023 года продолжалось «бесконечное» судебное разбирательство по делу Рябчука. По информации «Украинской правды», дело, которое слушает коллегия судей Красногвардейского районного суда Днепра, насчитывает 14 томов. А заседания проходят два раза в месяц – в закрытом режиме.

Церковный праздник

Перенос мощей святителя Иоанна Златоуста. Иоанн Златоуст – один из самых известных богословов, учитель и иерарх – умер в 407 году в городе Команы на пути к месту ссылки. Он был осужден происками императрицы Евдоксии за разоблачение царивших в Константинополе пороков. Мощи Иоанна перенесли в Константинополь в 438 году – через 30 лет после смерти святого, когда к власти пришел сын Евдоксии император Феодосия II. В IX веке к празднику в честь переноса мощей святителя Иоанна Златоуста написаны церковные песнопения.

Народные приметы

Если облака белые – будет стужа.

Если собака ложится на снег – ждите вьюгу.

Если деревья в инее – скоро потеплеет.

Что нельзя делать 27 января

Нельзя ссориться с близкими и злословить.

Нельзя отказывать в помощи.