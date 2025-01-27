Сьогодні 27 січня: який день в історії

27 січня – Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. У цей день 1606 року до страти засудили британця Гая Фокса, який збирався підірвати короля та парламент. У 1790-му народився Петро Гулак-Артемовський – майбутній ректор Харківського університету. У 1918-му відбулася прем’єра першого фільму про Тарзана. У 1945-му радянські війська зайняли Освенцим і звільнили в’язнів концтабору Аушвіц-Біркенау. У 1967-му загинув екіпаж американського космічного корабля “Аполлон-1”. У 2006-му в Полтаві знищили останній український літак далекої бомбардувальної авіації Ту-22М3. У 2022-му військовослужбовець Нацгвардії Артемій Рябчук вчинив стрілянину на заводі “Південмаш”.

Свята та пам’ятні дати 27 січня

27 січня – Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту.

27 січня в історії

27 січня 1606 року в Лондоні Особливий суд засудив до страти учасника Порохової змови – Гая Фокса. Докладніше.

27 січня 1790 року на Черкащині народився український письменник, перекладач та ректор Харківського університету Петро Гулак-Артемовський. Докладніше.

27 січня 1918 року відбулася прем’єра німого фільму “Тарзан із племені мавп”. Це була перша з численних екранізацій роману Едгара Берроуза. Головну роль зіграв Елмо Лінкольн. Фільм вважають найбільш відповідним оригінальному тексту роману зі знятих за всі часи.

Берроуз продав права на свій сюжет Вільяму Парсонсу за 5000 доларів США, а також акції вартістю 50 тисяч доларів та 10 відсотків від касових зборів. Це були шалені суми для кіноіндустрії тих часів, адже найчастіше за права авторам сюжетів платили від 100 до 500 доларів. Однією з особливостей фільму стало те, що виконавець ролі юного Тарзана Гордон Гріффіт значну частину сцен виконав оголеним, і це був один із перших фільмів, де актор знявся в сцені ню. Фільм не отримав шаленого успіху. Більш популярною стала пізніша екранізація, 1932 року.

27 січня 1945 року радянські війська зайняли польське місто Освенцим і звільнили в’язнів концтабору Аушвіц-Біркенау, що знаходилися поблизу міста. Докладніше.

27 січня 1967 року під час підготовки до першого пілотованого польоту на Місяць за американською космічною програмою “Аполлон-1” загинув екіпаж корабля. Докладніше.

27 січня 1967 року уклали Договір про космос. Докладніше.

27 січня 1992 року Зімбабве визнало незалежність України. Україна встановила дипломатичні відносини з Канадою та Португалією.

27 січня 2006 року в Полтаві знищили останній український літак далекої бомбардувальної авіації Ту-22М3. Докладніше.

27 січня 2022 року військовослужбовець Нацгвардії Артемій Рябчук вчинив стрілянину на заводі Південмаш у Дніпрі. Докладніше.

Церковне свято

Перенесення мощей святителя Йоана Золотоустого. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо хмари білі – буде холоднеча.

Якщо собака лягає на сніг – чекайте на хуртовину.

Якщо дерева в інеї – скоро потеплішає.

Що не можна робити 27 січня

Не можна сваритися з близькими та лихословити.

Не можна відмовляти в допомозі.