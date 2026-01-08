Критично важливі для Харкова: італійські автобуси тестували на вулицях міста
На вулиці міста вийшли із пробним рейсом п’ять автобусів з Турина, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
«7 січня ми тестували роботу п’яти автобусів з другої партії гуманітарної допомоги від наших італійських партнерів. Туринські автобуси чудово зарекомендували себе на дорогах Харкова. Тепер ми масштабуємо цей досвід. Друга партія – ще 10 машин, і половина з них вже невдовзі почне перевозити пасажирів», – розповів міський голова.
Ці автобуси зараз критично важливі для Харкова, тому що росіяни наполегливо намагаються зруйнувати енергосистему міста, зазначив мер.
«Харків робить все можливе, щоб зберегти стабільну роботу метро, тролейбусів і трамваїв, адже це основа нашої транспортної мережі. Але ми зобов’язані мати «план Б». Автобуси великої місткості – наша страховка і незалежність від відсутності напруги в контактній мережі», – пояснив Терехов.
Ці автобуси будуть обслуговувати найбільш навантажені напрямки.
Читайте також: Ціни злетять: харківський бізнес висунув вимоги до Кабміну (відео)
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Ігор Терехов, автобус, Италия, Турин, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Критично важливі для Харкова: італійські автобуси тестували на вулицях міста», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2026 в 21:43;