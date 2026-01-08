Live

Критично важливі для Харкова: італійські автобуси тестували на вулицях міста

Суспільство 21:43   08.01.2026
Оксана Якушко
Критично важливі для Харкова: італійські автобуси тестували на вулицях міста Фото: ХМР

На вулиці міста вийшли із пробним рейсом п’ять автобусів з Турина, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«7 січня ми тестували роботу п’яти автобусів з другої партії гуманітарної допомоги від наших італійських партнерів. Туринські автобуси чудово зарекомендували себе на дорогах Харкова. Тепер ми масштабуємо цей досвід. Друга партія – ще 10 машин, і половина з них вже невдовзі почне перевозити пасажирів», – розповів міський голова.

Ці автобуси зараз критично важливі для Харкова, тому що росіяни наполегливо намагаються зруйнувати енергосистему міста, зазначив мер.

«Харків робить все можливе, щоб зберегти стабільну роботу метро, тролейбусів і трамваїв, адже це основа нашої транспортної мережі. Але ми зобов’язані мати «план Б». Автобуси великої місткості – наша страховка і незалежність від відсутності напруги в контактній мережі», – пояснив Терехов.

Ці автобуси будуть обслуговувати найбільш навантажені напрямки.

Фото: ХМР
Фото: ХМР
Фото: ХМР
Фото: ХМР
Фото: ХМР

Читайте також: Ціни злетять: харківський бізнес висунув вимоги до Кабміну (відео)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Про ядерну енергію міркують у Харкові; сумна статистика ДТП – підсумки 8 січня
Про ядерну енергію міркують у Харкові; сумна статистика ДТП – підсумки 8 січня
08.01.2026, 23:00
«Кремль готує масштабну провокацію з жертвами» – розвідка назвала дати
«Кремль готує масштабну провокацію з жертвами» – розвідка назвала дати
02.01.2026, 11:58
Циклон прийшов на Харківщину: у найближчу годину буде сильний буревій
Циклон прийшов на Харківщину: у найближчу годину буде сильний буревій
08.01.2026, 20:45
Критично важливі для Харкова: італійські автобуси тестували на вулицях міста
Критично важливі для Харкова: італійські автобуси тестували на вулицях міста
08.01.2026, 21:43
Як вимикатимуть світло 9 січня у Харкові й області: графіки
Як вимикатимуть світло 9 січня у Харкові й області: графіки
08.01.2026, 20:18
Новини Харкова – головне 8 січня: аварійні відключення, стрілянина у дворі
Новини Харкова – головне 8 січня: аварійні відключення, стрілянина у дворі
08.01.2026, 22:06

Новини за темою:

08.01.2026
Як посилити ППО в Харкові – Терехов про взаємодію з військовими
08.01.2026
«Таких руйнацій Харків не знав». У центрі розібрали 85% завалів – Терехов
08.01.2026
«Ми залишимося без бізнесу» – Терехов проти запровадження ПДВ для ФОПів
06.01.2026
Кожен медичний заклад Харкова зазнав ушкодження від ударів росіян – Терехов
06.01.2026
ТЕЦ заживляла половину Харкова – Терехов про те, куди поцілила РФ 5 січня


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Критично важливі для Харкова: італійські автобуси тестували на вулицях міста», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2026 в 21:43;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На вулиці міста вийшли із пробним рейсом п’ять автобусів з Турина, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.".