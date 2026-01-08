Критично важливі для Харкова: італійські автобуси тестували на вулицях міста

На вулиці міста вийшли із пробним рейсом п’ять автобусів з Турина, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«7 січня ми тестували роботу п’яти автобусів з другої партії гуманітарної допомоги від наших італійських партнерів. Туринські автобуси чудово зарекомендували себе на дорогах Харкова. Тепер ми масштабуємо цей досвід. Друга партія – ще 10 машин, і половина з них вже невдовзі почне перевозити пасажирів», – розповів міський голова.

Ці автобуси зараз критично важливі для Харкова, тому що росіяни наполегливо намагаються зруйнувати енергосистему міста, зазначив мер.

«Харків робить все можливе, щоб зберегти стабільну роботу метро, тролейбусів і трамваїв, адже це основа нашої транспортної мережі. Але ми зобов’язані мати «план Б». Автобуси великої місткості – наша страховка і незалежність від відсутності напруги в контактній мережі», – пояснив Терехов.

Ці автобуси будуть обслуговувати найбільш навантажені напрямки.