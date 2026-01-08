Очень важные для Харькова: итальянские автобусы тестировали на улицах города
На улицы города вышли с пробным рейсом пять автобусов из Турина, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
«7 января мы тестировали работу пяти автобусов второй партии гуманитарной помощи от наших итальянских партнеров. Туринские автобусы отлично зарекомендовали себя на дорогах Харькова. Теперь мы масштабируем этот опыт. Вторая партия – еще 10 машин, и половина из них уже в скором времени начнет перевозить пассажиров», — рассказал городской голова.
Эти автобусы сейчас критически важны для Харькова, потому что россияне упорно пытаются разрушить энергосистему города, отметил мэр.
«Харьков делает все возможное, чтобы сохранить стабильную работу метро, троллейбусов и трамваев, ведь это основа нашей транспортной сети. Но мы обязаны иметь план Б. Автобусы большой емкости – наша страховка и независимость от отсутствия напряжения в контактной сети», – пояснил Терехов.
Эти автобусы будут обслуживать наиболее нагруженные направления.
