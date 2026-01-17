Сову спасли воины «Ахиллеса» — птица запуталась в антидроновой сетке (видео)

Пресс-служба 429 бригады «Ахиллес», обороняющей, в том числе Харьковскую область, опубликовала видео спасательной операции, которую провели защитники.

«Во время выполнения боевых задач бойцы 429 бригады «Ахиллес» заметили сову, запутавшуюся в антидроновой сетке и оптоволокне противника. Птица не могла выбраться сама и была обречена. Наши военные остановились, осторожно освободили ее и отпустили на свободу», — прокомментировали в Telegram-канале бригады.

Видео: «Ахиллес»

Защитники Украины отметили: «Боевые действия наносят огромный ущерб окружающей среде: уничтожают леса, поля, животных и птиц. Россия несет с собой разруху – в городах, в природе, во всем, к чему прикасается ее рука. А украинцы даже в самые трудные моменты остаются собой – с открытым сердцем и уважением к жизни. Ибо мы воюем за мир, в котором есть место для добра, воли и свободы».

Напомним, спасатели ГСЧС помогли детенышу косули, который оказался в ловушке на одном из предприятий Харькова. Животное упало в технологическую емкость до четырех метров глубиной. Из-за текущего ремонта сооружение не было заполнено водой, поэтому маленькая косуля выжила.