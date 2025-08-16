Сьогодні 16 серпня: яке свято та день в історії

16 серпня – Горіховий (Полотняний або Хлібний) Спас. У цей день 1649 року армія Богдана Хмельницького перемогла поляків у битві під Зборовом. У 1930-му відбулася прем’єра першого у світі звукового кольорового мультфільму. У 1945-му підписали договір про кордон між СРСР і Польщею, за яким захід України увійшов до складу СРСР. У 1977-му помер Елвіс Преслі. У 1995-му Бермудські острови відмовилися здобувати незалежність від Великої Британії.

Свята та пам’ятні дати 16 серпня

16 серпня у світі – Міжнародний день безпритульних тварин (відзначають у третю суботу серпня), День чоловічої краси.

Народне свято – Горіховий (Полотняний або Хлібний) Спас.

Також відзначають: День “Справжнє кохання назавжди”, Всесвітній день повітряних зміїв, Міжнародний день геокешинга та День ресторану в серпні (обидва відзначають у третю суботу серпня), Міжнародний день “Помахайте в камеру спостереження”.

16 серпня в історії

16 серпня 1649 року армія Богдана Хмельницького перемогла армію Речі Посполитої під командуванням особисто короля Яна II Казимира під Зборовом. Докладніше.

16 серпня 1930 року відбулася прем’єра першого у світі звукового кольорового мультфільму. Його створив колишній співробітник студії “Уолт Дісней” Аб Айверкс. Айверкс працював із Діснеєм з 1922 року і є одним із головних розробників образу Мікі Мауса. Саме він анімував перші мультфільми з Мікі – із серії “Silly Symphonies”. Надалі переважно через внутрішню конкуренцію з Діснеєм Айверкс пішов від нього та створив власну студію анімації. Саме ця студія випустила короткометражний анімаційний фільм “Fiddlesticks” (“Фіддлстікс”). Його помилково періодично “приписують” Діснею. Насправді це була перша незалежна робота Айверкса. Головний персонаж мультфільму – жабеня Фліп.

Айверкс отримав замовлення від студії MGM на серію мультфільмів про цього персонажа, а також брехуна Віллі (Willie Whopper). Він, крім того, випустив низку короткометражних стрічок. Але комерційного успіху не досяг. Наприкінці 1930-х Айверкс змушений був закрити студію. Якийсь час працював над епізодами Looney Tunes. А в 1940-му повернувся на роботу до Уолта Діснея. Надалі він усе більше працював над візуальними ефектами (не тільки для мультиків, а й фільмів – зокрема знаменитих “Птахів” Хічкока).

16 серпня 1945 року було підписано “Договір між СРСР та Польською Республікою про радянсько-польський державний кордон”. Докладніше.

16 серпня 1977 року помер “король рок-н-ролу” Елвіс Преслі. Докладніше.

16 серпня 1995 року Бермудські острови відмовилися залишити свій статус колонії Великої Британії та здобути незалежність. Докладніше.

Церковне свято 16 серпня

16 серпня вшановують перенесення з Едеси до Константинополя Нерукотворного образа Господа Ісуса Христа. Докладніше.

Народні прикмети

Яка погода 16 серпня, таким буде жовтень.

Якщо кури або качки почали сильно линяти, то скоро похолодає.

Якщо дме південний вітер, то зима буде холодною.

Що не можна робити 16 серпня

Не можна викидати їжу в сміття (краще віддати тваринам).

Не можна переїдати.

Заборонена будь-яка хатня робота.