Сьогодні 16 серпня: яке свято та день в історії

16 серпня 1649 року армія Богдана Хмельницького перемогла поляків у битві під Зборовом. У 1945-му підписали договір про кордон між СРСР і Польщею, за яким захід України увійшов до складу СРСР. У 1977-му помер Елвіс Преслі. У 1995-му Бермудські острови відмовилися здобувати незалежність від Великої Британії.

Свята та пам’ятні дати 16 серпня

16 серпня у світі – День чоловічої краси.

Народне свято – Горіховий (Полотняний або Хлібний) Спас.

Також відзначають: Всесвітній день повітряних зміїв.

16 серпня в історії

16 серпня 1649 року армія Богдана Хмельницького перемогла армію Речі Посполитої під командуванням особисто короля Яна II Казимира під Зборовом. Докладніше.

16 серпня 1945 року було підписано “Договір між СРСР та Польською Республікою про радянсько-польський державний кордон”. Докладніше.

16 серпня 1977 року помер “король рок-н-ролу” Елвіс Преслі. Докладніше.

16 серпня 1995 року Бермудські острови відмовилися залишити свій статус колонії Великої Британії та здобути незалежність. Докладніше.

Церковне свято 16 серпня

16 серпня вшановують перенесення з Едеси до Константинополя Нерукотворного образа Господа Ісуса Христа. Нерукотворний образ має таку назву, адже перше зображення Христа зробили не майстри живопису, а сам Спаситель. За переказом, правитель Авгар, який хворів на проказу, почув про чудеса, які творить Ісус Христос. Тож він написав Спасителю листа з проханням прийти та врятувати його від смерті. Цей лист доставив у Палестину живописець Ананій. Він також отримав від правителя доручення зобразити Ісуса. У Єрусалимі Ананій знайшов Христа, але ніяк не міг підійти до нього, тож спробував, стоячи на високому камені, здалеку написати образ Спасителя. Раптом той обернувся й покликав Ананія до себе. Він написав відповідь Ананію, обіцяючи надіслати до нього учня, аби той врятував його. А, побачивши, що Ананій намагався намалювати його, Ісус попросив принести Йому воду та убрус (рушник). Спаситель умився, обтерся убрусом, і на тому з’явилося його обличчя. Ананій разом зі святим апостолом Фадеєм привезли створений образ до Едеси, де той зцілив правителя Авгара. Фадей охрестив правителя та всіх жителів міста. А нерукотворний образ вирішили встановити в ніші над міською брамою. Перенесення Нерукотворного Образу у 944 році здійснили за наказом імператора Костянтина Багрянородного. І сам образ, і лист, який Ісус Христос написав Авгару, перенесли до Константинополя.

Народні прикмети

Яка погода 16 серпня, таким буде жовтень.

Якщо кури або качки почали сильно линяти, то скоро похолодає.

Якщо дме південний вітер, то зима буде холодною.

Що не можна робити 16 серпня

Не можна викидати їжу в сміття (краще віддати тваринам).

Не можна переїдати.

Заборонена будь-яка хатня робота.