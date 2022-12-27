Ефективність ППО на Харківщині зросла в рази – Синєгубов

Голова ХОВА Олег Синєгубов прокоментував ситуацію з безпекою в Харківській області.

“Наразі скупчення військ не спостерігається, – сказав Синєгубов, передає кореспондент МГ “Об’єктив”. – Ідуть обстріли населених пунктів поблизу кордону з РФ. Населені пункти Харківського, Чугуївського районів, Куп’янського – по лінії фронту. Однак ситуація мінлива”.

При цьому Синєгубов підкреслив зростання ефективності роботи ППО на Харківщині.

“Із приводу ефективності – це буде коментувати Генштаб Міноборони. Статистику, яку ми маємо. Ефективність ППО, звичайно, зросла в рази. Ми з вами всі відчуваємо. Інша справа – це те, що кордон із РФ, на жаль, знаходиться досить близько”, – заявив голова ХОВА.

Він нагадав, що по Харкову та області здебільшого б’ють ракетами із ЗРК “С-300”, які долітають до цілі за 30-40 секунд.