Ефективність ППО на Харківщині зросла в рази – Синєгубов
Голова ХОВА Олег Синєгубов прокоментував ситуацію з безпекою в Харківській області.
“Наразі скупчення військ не спостерігається, – сказав Синєгубов, передає кореспондент МГ “Об’єктив”. – Ідуть обстріли населених пунктів поблизу кордону з РФ. Населені пункти Харківського, Чугуївського районів, Куп’янського – по лінії фронту. Однак ситуація мінлива”.
При цьому Синєгубов підкреслив зростання ефективності роботи ППО на Харківщині.
“Із приводу ефективності – це буде коментувати Генштаб Міноборони. Статистику, яку ми маємо. Ефективність ППО, звичайно, зросла в рази. Ми з вами всі відчуваємо. Інша справа – це те, що кордон із РФ, на жаль, знаходиться досить близько”, – заявив голова ХОВА.
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Він нагадав, що по Харкову та області здебільшого б’ють ракетами із ЗРК “С-300”, які долітають до цілі за 30-40 секунд.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Грудня 2022 в 12:10;
Кореспондент Олена Нагорна, Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов прокоментував ситуацію з безпекою в Харківській області".