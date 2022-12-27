11700 разів обстріляла РФ Харківщину: це – третина від усіх ударів по Україні
Із початку повномасштабного вторгнення загарбники обстріляли Харківську область 11700 разів, повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін в етері національного телемарафону.
“Щодо питання про області, в яких зафіксовано найбільше обстрілів, то Донецька і Луганська області є абсолютними лідерами, оскільки від початку війни там зафіксовано понад 5 тисяч обстрілів. Найбільше потерпає від російських терористів Харківщина, де зафіксовано понад 11 тисяч 700 обстрілів” , – зазначив Єнін.
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За його словами, загалом по Україні наразі є інформація про більш ніж 35 тисяч зруйнованих об’єктів внаслідок російських атак.
“Із майже 30 тисяч зафіксованих обстрілів від початку вторгнення вражено 702 об’єкти критичної інфраструктури. Зокрема, мова йде про газогони, електропідстанції, мости і таке інше”, – додав Єнін.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Грудня 2022 в 19:07;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Із початку повномасштабного вторгнення загарбники обстріляли Харківську область 11700 разів, повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін в етері національного телемарафону.".