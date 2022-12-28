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«Руководил полицией» при оккупантах: коллаборанта из Харьковщины будут судить

Общество 11:31   28.12.2022
Оксана Горун
«Руководил полицией» при оккупантах: коллаборанта из Харьковщины будут судить

В суд в Полтавской области передали дело очередного коллаборанта, который пошел на службу к захватчикам в Харьковской области.

«Во время оккупации пгт Шевченково Купянского района местный житель вступил в должность «и.о. начальника пункта полиции №2 отдела полиции №1 УВД ВГА Харьковской области». Так, коллаборант вместе с российскими военными ездил к полицейским с целью их склонения к переходу на сторону государства-агрессора», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Прокуроры сообщили, что сейчас обвиняемый — под стражей. Расследование уже завершили и дело передали в Диканский райсуд Полтавы. Обвиняют 43-летнего мужчину в коллаборационной деятельности.

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Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 декабря 2022 в 11:31;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В суд в Полтавской области передали дело очередного коллаборанта, который пошел на службу к захватчикам в Харьковской области".