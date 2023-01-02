Был наводчиком по позициям ВСУ. На Харьковщине выявили депутата-коллаборанта

Очередного коллаборанта из Купянска, работавшего в должности «замглавы» оккупационной администрации, установила Харьковская областная прокуратура.

Депутат Купянского городского совета, который являлся руководителем одного из коммунальных предприятий в городе, начал сотрудничать с оккупантами.

В апреле он добровольно вступил в должность «заместителя председателя» так называемой «ВГА Купянского района Харьковской области». В сферу его псевдополномочий принадлежали «вопросы инфраструктуры».



Чиновник передавал российским захватчикам адреса проукраинского населения и предоставлял информацию о местоположении личного состава ВСУ, расклеивал по Купянску агитационные листовки с призывом к сотрудничеству с рф, а также предлагал мужчинам воевать против Украины.

Купянская окружная прокуратура Харьковской области заочно сообщила депутату о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).