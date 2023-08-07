У Харкові залізничник повідомляв РФ про маршрути ешелонів з технікою ЗСУ

СБУ затримала у Харкові зрадника – співробітника однієї із залізничних станцій.

“Він відслідковував маршрути переміщення рухомих складів з військовою технікою ЗСУ. Також поплічник ворога намагався встановити орієнтовну кількість важкого озброєння, яке ешелонами переправляли на передову. Крім того, зловмисник фотографував наслідки російських повітряних ударів по інфраструктурі обласного центру. Отриману інформацію він надсилав у вигляді медіафайлів у закриту проросійську телеграм-групу“, – повідомив подробиці спікер УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Він опублікував фрагменти листування, яке виявили у мобільному телефоні зрадника.

Зокрема, словом “лепота” інформатор відреагував на повідомлення про два “прильоти” по Харкову.

Зрадника затримали. Йому повідомили про підозру в несанкціонованому поширенні інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ. Йому загрожує до восьми років ув’язнення.