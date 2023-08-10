Завозили з РФ ліки-підробки для онкохворих: схему “прикрили” у Харкові

СБУ затримала ділків, які приховано переправляли з РФ в Україну фальсифіковані ліки для онкохворих. Злочинну групу викрили під час спецоперації на Київщині та в Харкові.

За даними УСБУ, щоб нелегально «імпортувати» медпрепарати, ділки ховали їх у замаскованих технологічних порожнинах власних авто і перетинали держкордон з території третіх країн.

«Більшу частину підробки виготовляли на території РФ та у декількох країнах Близького Сходу», – розповіли в СБУ.

Потім оптові партії продавали через спеціально створені інтернет-магазини та групи у соцмережах.

«Безпосередню доставку «замовникам» здійснювали через підконтрольні аптеки та популярні поштові сервіси. За наявними даними, щотижневі «прибутки» зловмисників становили мільйони гривень», – додали правоохоронці.

СБУ затримала п’ятьох учасників міжнародного злочинного угруповання, яке організувало нелегальний бізнес.

Під час обшуків в аптеках та вдома у фігурантів, а також в їхніх офісних та складських приміщеннях вилучили велику кількість фальсифікованих медикаментів, незареєстровану вогнепальну зброю, чорну бухгалтерію, мобільні телефони та комп’ютери із доказами злочинної діяльності.

Затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 321-1 ККУ (фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів, вчинена організованою групою).

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