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«Необхідно бути обережними»: що знаходять на кладовищах у громаді під Харковом

Суспільство 14:49   31.03.2025
Вікторія Яковенко
«Необхідно бути обережними»: що знаходять на кладовищах у громаді під Харковом

Голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов повідомляє: із потеплінням багато людей починають масово відвідувати кладовища. Тож він звернувся до жителів.

«Жителям східної частини громади необхідно бути максимально обережними! Не ходіть по територіях біля кладовища, а на його території пересувайтеся виключно доріжками. Ми продовжуємо виявляти вибухонебезпечні предмети, які вивозяться співробітниками ДСНС. Проте це лише те, що вдалося знайти. Невідомо, скільки ще таких предметів може залишатися на інших ділянках», – пише Гололобов.

Він закликав утриматися від відвідування лісових масивів у східній частині громади.

«Особливо це стосується селища Лісне, села Черкаська Лозова, лісового масиву Копитець», – уточнив Гололобов.

У разі виявлення підозрілих предметів слід повідомляти у поліцію або ДСНС.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Березня 2025 в 14:49;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов повідомляє: із потеплінням багато людей починають масово відвідувати кладовища. Тож він звернувся до жителів.".