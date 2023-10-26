Жителів Харківщини атакують кліщі та воші: суттєво зросла захворюваність

Статистика обласного центру контролю та профілактики хвороб свідчить про те, що “воєнні умови життя” позначилися на поширенні паразитарних захворювань серед населення Харківщини.

За даними центру за дев’ять місяців 2023 року захворюваність мешканців Харківської області на хворобу Лайма, яку розповсюджують кліщі, зросла у 3,4 раза (порівняно з аналогічним періодом минулого року).

“Кількість осіб, які постраждали від нападу кліщів, зросла в 1,9 раза. Взято на облік 478 осіб, з них 35,4% діти до 17 років”, – зазначили фахівці.

Ураженість педикульозом (тобто вошами) зросла на 35%. По “щеплення від сказу” після укусів тварин звернулося 2067 осіб. При цьому 41 із них покусали дикі тварини. Також в області зареєстрували 486 осіб, у яких виявили гельмінтів та найпростіших (в 1,6 раза більше, ніж у 2022-му).

Крім паразитарних захворювань, фіксують зростання різних інфекцій, що вражають печінку та систему травлення.

“У порівнянні з минулим роком відмічається зростання захворюваності сальмонельозом у 2,3 раза, шигельозом на 10 випадків, гастроентероколітами з встановленим збудником в 1,9 раза, гострим вірусним гепатитом B у 1,7 раза, хронічними вірусними гепатитами: В та С – на 31,6%, інфекційним мононуклеозом у 4,8 раза”, – перелічили в повідомленні обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Також більше на Харківщині стали хворіти на туберкульоз – у 2,2 раза.

Таке зростання статистичних показників можна було б пояснити збільшенням населення області порівняно з 2022 роком. Адже більшість території деокупували, а жителі Харкова активно повертаються додому. Проте статистика захворюваності на ГРВІ спростовує таку версію. Вона навпаки суттєво нижча за торішню.

“За 9 місяців 2023 року з урахуванням грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій в області зареєстровано 67662 випадки інфекційних захворювань проти 124170 за аналогічний період минулого року (зниження на 45,5%). Без урахування грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій – 3190 випадків проти 2046 (зростання на 56,0%)”, – навели дані фахівці.

Загалом відсоток населення, що перехворіло на інфекційні захворювання, нижче торішнього – 2,6% проти 4,7% минулого року.