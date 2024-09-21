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Історія кохання довжиною в 60 років: у Харкові – діамантове весілля (фото)

Суспільство 19:26   21.09.2024
Вікторія Яковенко
Історія кохання довжиною в 60 років: у Харкові – діамантове весілля (фото) Фото: Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції

У Харкові подружжя відсвяткувало діамантове весілля.

«Дорослий син – свідок на діамантовому весіллі батьків – це не сюжет романтичного кіно, а реальна історія харків’ян Леоніда Савича та Валентини Федорівни. Фахівці Першого відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Харкові знову засвідчили історію кохання, довжиною у 60 років», – повідомили у Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.

У відомстві запрошують усіх охочих відзначити річницю подружнього життя, буквально відтворивши першу церемонію, до відділів ДРАЦС.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Вересня 2024 в 19:26;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові подружжя відсвяткувало діамантове весілля.".