Історія кохання довжиною в 60 років: у Харкові – діамантове весілля (фото)
Фото: Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції
У Харкові подружжя відсвяткувало діамантове весілля.
«Дорослий син – свідок на діамантовому весіллі батьків – це не сюжет романтичного кіно, а реальна історія харків’ян Леоніда Савича та Валентини Федорівни. Фахівці Першого відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Харкові знову засвідчили історію кохання, довжиною у 60 років», – повідомили у Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.
У відомстві запрошують усіх охочих відзначити річницю подружнього життя, буквально відтворивши першу церемонію, до відділів ДРАЦС.
Читайте також: Діаманти, зірки, мільярдери. Як пройшло весілля року в Індії (фото)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ЗАГС, любовь, свадьба, супруги, Харків, юстиция;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Історія кохання довжиною в 60 років: у Харкові – діамантове весілля (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 21 Вересня 2024 в 19:26;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові подружжя відсвяткувало діамантове весілля.".