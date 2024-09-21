Історія кохання довжиною в 60 років: у Харкові – діамантове весілля (фото)

У Харкові подружжя відсвяткувало діамантове весілля.

«Дорослий син – свідок на діамантовому весіллі батьків – це не сюжет романтичного кіно, а реальна історія харків’ян Леоніда Савича та Валентини Федорівни. Фахівці Першого відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Харкові знову засвідчили історію кохання, довжиною у 60 років», – повідомили у Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.

У відомстві запрошують усіх охочих відзначити річницю подружнього життя, буквально відтворивши першу церемонію, до відділів ДРАЦС.