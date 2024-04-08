Сегодня 8 апреля: какой праздник и день в истории
8 апреля 1709 года заключили Великобудищанский трактат между гетманом Мазепой, королем Швеции и запорожцами. В 1904-м Великобритания и Франция подписали «Сердечную сделку» («Антанту»). В 1918-м немецкие войска совместно с войском ОУН изгнали большевиков из Харькова. В 1930-м состоялась премьера кинофильма Александра Довженко «Земля». В 1951-м начался второй этап операции «Север» в Украине – депортация свидетелей Иеговы и их семей. В 1971-м состоялся первый Всемирный конгресс ромов. В 1992-м вышла директива «О формировании Военно-Морских Сил Украины». В 2005-м прошли похороны Папы Римского Иоанна Павла II.
Праздники и памятные даты 8 апреля
В Украине 8 апреля – День работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (военных комиссариатов).
В мире: Международный день ромов, Международный день фэншуй.
8 апреля в истории
8 апреля 1481 года католическая церковь объявила крестовый поход для освобождения от мусульманской оккупации города Отранто на юге Италии. Подробнее.
8 апреля 1709 года заключили Великобудищанский трактат между гетманом Иваном Мазепой, шведским королем Карлом XII и кошевым атаманом Запорожской Сечи Костем Гордиенко. Подробнее.
8 апреля 1904 года непримиримые противники Великобритания и Франция подписали так называемое «Сердечное соглашение» («Entente cordiale» или «Антанту»). Подробнее.
8 апреля 1918 года немцы, которые были союзниками армии УНР, заняли Харьков, до этого оккупированный большевиками. Подробнее.
8 апреля 1930 года состоялась премьера шедевра украинского кино. В кинотеатрах Киева впервые показали кинофильм Александра Довженко «Земля». Подробнее.
8 апреля 1951 года начался второй этап операции «Север» – в Украине. Под названием «Операция «Север» в СССР скрывали очередную депортацию, на этот раз по религиозному признаку. «С глаз долой» вывозили свидетелей Иеговы – с территории Украины, Молдовы, Беларуси и стран Балтии. На территории Украины эта религиозная организация появилась в начале ХХ века, ее численность увеличилась после Первой мировой войны с прибытием из-за границы эмигрантов, которые привозили с собой новые религиозные веяния.
«После Второй мировой свидетели Иеговы оказались в списке преследуемых советским режимом групп. Они продолжали исповедовать свое вероучение, отказывались служить в Советской армии, не вступали в компартию и не хотели распространять идеи коммунизма в проповеди», – отмечают в Украинском институте национальной памяти.
Вопрос выселения по религиозному признаку инициировал в мае 1950 года министр государственной безопасности СССР Виктор Абакумов. А через несколько месяцев его план одобрил Сталин. Людей депортировали из шести советских республик – в российские Иркутскую и Томскую области. Первый этап этой операции стартовал 1 апреля, а 8 апреля приступили к реализации второго этапа – в Украинской ССР. Людям, к которым приходили «по спискам», сообщали только, что их вывозят из Украины и не говорили, куда именно. Ценные вещи, как и ключи от помещений, забирали. С собой можно было взять только необходимую одежду, посуду и мелкие инструменты. Другое имущество конфисковывали в пользу государства и передавали колхозам.
«Детей и взрослых загоняли в товарные вагоны, поезд с переселенцами добирался в Сибирь где-то через две-три недели. На новом месте людей селили в бараках. Обжиться было некогда, потому что нужно было сразу выходить на работу на лесоповале. Бегство из таких спецпоселений каралось двадцатью годами каторжных работ», — отмечают в УИНП.
По данным исследователя Константина Бережко, в общей сложности так в СССР депортировали 9793 человека. Из них 6308 человек выселили из Украины. Эти данные, вероятно, не исчерпывающие. Покинуть места выселения им разрешили только в 1965 году, а конфискованное имущество так и не вернули.
8 апреля 1971 года состоялся первый Всемирный конгресс ромов. В этот день отмечают Международный день ромов. По традиции празднования, в этот день в определенное время зажигают на улицах свечи как символ единства, а также спускают на воду рек венки, что символизирует нелегкую судьбу бродящих по миру ромов, не имеющих собственной страны.
8 апреля 1990 года над Ивано-Франковским городским советом впервые за советский период подняли украинский национальный флаг.
8 апреля 1992 года вышла директива первого Министра обороны Украины генерал-полковника Константина Морозова №Д-8 «О формировании Военно-Морских Сил Украины». Подробнее.
8 апреля 2005 года произошло самое массовое церемониальное событие в истории человечества – похороны Папы Римского Иоанна Павла II в Ватикане. Подробнее.
Церковный праздник 8 апреля
8 апреля чествуют апостолов Иродиона, Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Ерма и других с ними. Все они жили в I веке и принадлежат к числу 70 апостолов, избранных Христом и посланных им на проповедь. Апостол Иродион был родственником апостола Павла и его спутником во многих путешествиях. Стал епископом города Патары и обратил в христианство многих греков-язычников и иудеев. Когда апостола Петра распяли одновременно с ним, а также вместе со святым Олимпом, голову отсекли и апостолу Иродиону. Апостол Агав проповедовал в разных странах и имел дар пророчества. Апостол Руф был епископом в греческом городе Фивы, апостол Асинкрит – епископом в Гиркании, апостол Флегонт – в городе Марафоне, апостол Ерм – в Далматии. Все апостолы за свое служение перенесли страдания и умерли мученически.
Народные приметы
Если на черемухе появились листья, значит уже можно сажать картофель.
Заморозки 8 апреля – к холодной весне.
Если солнце всходит в облаках – ждите потепления.
Что нельзя делать 8 апреля
Нельзя убирать в доме.
Лучше не рыбачить и не работать в огороде.
Новости по теме:
- Категории: Календарь, Мир, Общество, Политика, Происшествия, Украина; Теги: история, праздник, свято, церковный праздник;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Сегодня 8 апреля: какой праздник и день в истории»; из категории Календарь на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 8 апреля 2024 в 06:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "8 апреля 1709 года заключили Великобудищанский трактат между гетманом Мазепой, королем Швеции и запорожцами. В 1904-м Великобритания и Франция подписали «Сердечную сделку» («Антанту»)".