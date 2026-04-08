Сегодня 8 апреля 2026: какой праздник и день в истории

8 апреля в Украине – День работников ТЦК и СП. В этот день 2014-го винницкий «Ягуар» освободил от сепаратистов здание Харьковской ОГА. В 2005-м прошли похороны Папы Римского Иоанна Павла II. В 1992-м вышла директива «О формировании Военно-Морских Сил Украины». В 1990-м состоялась премьера сериала «Твин Пикс». В 1971-м состоялся первый Всемирный конгресс ромов. В 1951-м начался второй этап операции «Север» в Украине — депортация свидетелей Иеговы и их семей. В 1930-м состоялась премьера кинофильма Александра Довженко «Земля». В 1918-м немецкие войска совместно с войском ОУН изгнали большевиков из Харькова. В 1904-м Великобритания и Франция подписали «Сердечную сделку» («Антанту»). В 1709-м гетман Мазепа, король Швеции и запорожцы заключили Великобудищанский трактат.

Праздники и памятные даты 8 апреля

8 апреля в Украине – День работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки и День горицвета весеннего (или адониса) – одного из первых весенних лекарственных растений.

В мире – Международный день ромов.

Вторая среда апреля – это Международный день розового (направленный на борьбу с буллингом, гомофобией и трансфобией).

Также отмечают: Международный день буддизма, Международный день фэн-шуй и День карликового бегемота.

8 апреля в истории

8 апреля 1481 года католическая церковь объявила крестовый поход для освобождения от мусульманской оккупации города Отранто на юге Италии. Подробнее.

8 апреля 1709 года заключили Великобудищанский трактат между гетманом Иваном Мазепой, шведским королем Карлом XII и кошевым атаманом Запорожской Сечи Костем Гордиенко. Подробнее.

8 апреля 1904 года непримиримые противники Великобритания и Франция подписали так называемое «Сердечное соглашение» («Entente cordiale» или «Антанту»). Подробнее.

8 апреля 1918 года немцы, которые были союзниками армии УНР, заняли Харьков, до этого оккупированный большевиками. Подробнее.

8 апреля 1930 года состоялась премьера шедевра украинского кино. В кинотеатрах Киева впервые показали кинофильм Александра Довженко «Земля». Подробнее.

8 апреля 1951 года начался второй этап операции «Север» – в Украине. Под названием «Операция «Север» в СССР скрывали очередную депортацию, на этот раз по религиозному признаку. Подробнее.

8 апреля 1971 года состоялся первый Всемирный конгресс ромов. В этот день отмечают Международный день ромов. По традиции празднования, в этот день в определенное время зажигают на улицах свечи как символ единства, а также спускают на воду рек венки, что символизирует нелегкую судьбу бродящих по миру ромов, не имеющих собственной страны.

8 апреля 1990 года над Ивано-Франковским городским советом впервые за советский период подняли украинский национальный флаг.

8 апреля 1990 года состоялась премьера сериала Дэвида Линча «Твин Пикс» на американском телеканале АВС. По меркам классических «мыльных опер» он совсем небольшой – содержит 30 серий, которые разделены на два «классических» сезона 1990-1991 годов. В 2010-х сняли продолжение – третий сезон, который, однако, восприняли далеко не все фанаты.

Сначала сериал был экспериментом – сняли только пилотную серию, причем в формате полноценного 90-минутного фильма, где обнаруживают тело убитой Лоры Палмер.

«Обнаженное тело белокурой королевы выпускного было найдено на берегу, завернутым в полиэтилен, в первом эпизоде ​​сериала, что озадачило жителей небольшого городка Твин Пикс на северо-западе Тихого океана и положило начало центральной сюжетной линии сериала», — напоминает детали проект History.

Подбор актеров, мистическая атмосфера и таинственный сюжет сразу увлекли зрителей. Первый эпизод имел очень высокие рейтинги – его посмотрели около 34 млн зрителей в США. Впоследствии и весь первый сезон сериала стал самым рейтинговым на телеканале. «Твин Пикс» получил восемь номинаций на премию «Эмми» за свой первый сезон и выиграл две из них. Впрочем, второй сезон уже начал проседать в рейтингах. Зрители жаловались на «передоз» сюжетных поворотов. Поэтому АВС принял решение отказаться от третьего сезона. Последние серии вышли в июне 1991-го. А Дэвид Линч под давлением руководства телеканала вынужден был раскрыть личность убийцы гораздо раньше, чем планировал (в 7-м эпизоде ​​второго сезона).

Впрочем, сейчас «Твин Пикс» воспринимается как классика. А вопрос «Кто убил Лору Палмер?» стал своего рода кодовой фразой для поколения 1990-х.

8 апреля 1992 года вышла директива первого Министра обороны Украины генерал-полковника Константина Морозова №Д-8 «О формировании Военно-Морских Сил Украины». Подробнее.

8 апреля 2005 года произошло самое массовое церемониальное событие в истории человечества – похороны Папы Римского Иоанна Павла II в Ватикане. Подробнее.

8 апреля 2014 года состоялся штурм здания ХОГА с участием бойцов винницкого спецподразделения «Ягуар». Подробнее.

Церковный праздник 8 апреля

16 апреля – Великая среда. Чтят память апостолов Иродиона, Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Ерма и других с ними. Подробнее.

Народные приметы

Если на черемухе появились листья, значит уже можно сажать картофель.

Заморозки 8 апреля – к холодной весне.

Если солнце всходит в облаках – ждите потепления.

Что нельзя делать 8 апреля

В Великую среду нельзя конфликтовать, ругаться матом и думать о плохом.

Нельзя посещать развлекательные мероприятия, петь, танцевать.

Нельзя рубить дрова и заниматься рукоделием (шить, вязать, вышивать).

Женщинам нельзя громко разговаривать и петь.