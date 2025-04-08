Сегодня 8 апреля: какой праздник и день в истории
8 апреля 2014 года винницкий «Ягуар» провел штурм здания Харьковской ОГА, задержав захвативших его сепаратистов. В 2005-м прошли похороны Папы Римского Иоанна Павла II. В 1992-м вышла директива «О формировании Военно-Морских Сил Украины». В 1971-м состоялся первый Всемирный конгресс ромов. В 1951-м начался второй этап операции «Север» в Украине — депортация свидетелей Иеговы и их семей. В 1930-м состоялась премьера кинофильма Александра Довженко «Земля». В 1918-м немецкие войска совместно с войском ОУН изгнали большевиков из Харькова. В 1904-м Великобритания и Франция подписали «Сердечную сделку» («Антанту»). В 1709-м гетман Мазепа, король Швеции и запорожцы заключили Великобудищанский трактат.
Праздники и памятные даты 8 апреля
8 апреля в Украине – День работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки.
В мире – Международный день ромов.
Также отмечают: Международный день буддизма, Международный день фэншуй, День карликового бегемота, Международный день «Будьте добры к юристам» (отмечают во второй вторник апреля).
8 апреля в истории
8 апреля 1481 года католическая церковь объявила крестовый поход для освобождения от мусульманской оккупации города Отранто на юге Италии. Подробнее.
8 апреля 1709 года заключили Великобудищанский трактат между гетманом Иваном Мазепой, шведским королем Карлом XII и кошевым атаманом Запорожской Сечи Костем Гордиенко. Подробнее.
8 апреля 1904 года непримиримые противники Великобритания и Франция подписали так называемое «Сердечное соглашение» («Entente cordiale» или «Антанту»). Подробнее.
8 апреля 1918 года немцы, которые были союзниками армии УНР, заняли Харьков, до этого оккупированный большевиками. Подробнее.
8 апреля 1930 года состоялась премьера шедевра украинского кино. В кинотеатрах Киева впервые показали кинофильм Александра Довженко «Земля». Подробнее.
8 апреля 1951 года начался второй этап операции «Север» – в Украине. Под названием «Операция «Север» в СССР скрывали очередную депортацию, на этот раз по религиозному признаку. Подробнее.
8 апреля 1971 года состоялся первый Всемирный конгресс ромов. В этот день отмечают Международный день ромов. По традиции празднования, в этот день в определенное время зажигают на улицах свечи как символ единства, а также спускают на воду рек венки, что символизирует нелегкую судьбу бродящих по миру ромов, не имеющих собственной страны.
8 апреля 1990 года над Ивано-Франковским городским советом впервые за советский период подняли украинский национальный флаг.
8 апреля 1992 года вышла директива первого Министра обороны Украины генерал-полковника Константина Морозова №Д-8 «О формировании Военно-Морских Сил Украины». Подробнее.
8 апреля 2005 года произошло самое массовое церемониальное событие в истории человечества – похороны Папы Римского Иоанна Павла II в Ватикане. Подробнее.
8 апреля 2014 года состоялся штурм здания ХОГА с участием бойцов винницкого спецподразделения «Ягуар». На тот момент здание захватили участники пророссийского сепаратистского движения, устроив ночью потасовку с милицией, погром и пожар.
«Утром 8 апреля тогда еще и. о. министра внутренних дел Арсен Аваков заявил о проведении в Харькове антитеррористической операции. В рамках операции был перекрыт центр города и станции метро. «Ягуар», под командованием тогдашнего командующего НГУ Степана Полторака, освободил здание облгосадминистрации», — описывала события пресс-служба МВД.
Сам Арсен Аваков называл решение о штурме «беспрецедентным».
«Мы решились на штурм. Мы не могли представить, как это стрелять в людей. Мы еще не могли отойти от страшных смертей на Майдане. На весь штурм понадобилось 17 минут. Задержали 74 человека. Это тоже было беспрецедентно. Это была отрезвляющая нота, которая показала россиянам, что с Харьковом это не пройдет», – вспоминал Аваков в видео, созданном пресс-службой МВД к 5-й годовщине штурма здания ХОГА.
Впоследствии Степан Полторак сообщил, что у захватчиков, задержанных в ХОГА, изъяли как травматическое, так и боевое оружие, а еще — шесть ящиков с коктейлями Молотова. В само здание вернулось руководство области. А сотрудники и коммунальщики принялись ликвидировать последствия пожара и погрома, который устроили захватчики.
Церковный праздник 8 апреля
8 апреля чествуют апостолов Иродиона, Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Ерма и других с ними. Подробнее.
Народные приметы
Если на черемухе появились листья, значит уже можно сажать картофель.
Заморозки 8 апреля – к холодной весне.
Если солнце всходит в облаках – ждите потепления.
Что нельзя делать 8 апреля
Нельзя убирать в доме.
Лучше не рыбачить и не работать в огороде.
Новости по теме:
- Категории: Календарь, Мир, Общество, Политика, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: история, свято, церковный праздник;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Сегодня 8 апреля: какой праздник и день в истории»; из категории Календарь на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 8 апреля 2025 в 06:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "8 апреля 2014 года винницкий «Ягуар» провел штурм здания Харьковской ОГА, задержав захвативших его сепаратистов".