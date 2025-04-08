Сегодня 8 апреля: какой праздник и день в истории

8 апреля 2014 года винницкий «Ягуар» провел штурм здания Харьковской ОГА, задержав захвативших его сепаратистов. В 2005-м прошли похороны Папы Римского Иоанна Павла II. В 1992-м вышла директива «О формировании Военно-Морских Сил Украины». В 1971-м состоялся первый Всемирный конгресс ромов. В 1951-м начался второй этап операции «Север» в Украине — депортация свидетелей Иеговы и их семей. В 1930-м состоялась премьера кинофильма Александра Довженко «Земля». В 1918-м немецкие войска совместно с войском ОУН изгнали большевиков из Харькова. В 1904-м Великобритания и Франция подписали «Сердечную сделку» («Антанту»). В 1709-м гетман Мазепа, король Швеции и запорожцы заключили Великобудищанский трактат.

Праздники и памятные даты 8 апреля

8 апреля в Украине – День работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

В мире – Международный день ромов.

Также отмечают: Международный день буддизма, Международный день фэншуй, День карликового бегемота, Международный день «Будьте добры к юристам» (отмечают во второй вторник апреля).

8 апреля в истории

8 апреля 1481 года католическая церковь объявила крестовый поход для освобождения от мусульманской оккупации города Отранто на юге Италии. Подробнее.

8 апреля 1709 года заключили Великобудищанский трактат между гетманом Иваном Мазепой, шведским королем Карлом XII и кошевым атаманом Запорожской Сечи Костем Гордиенко. Подробнее.

8 апреля 1904 года непримиримые противники Великобритания и Франция подписали так называемое «Сердечное соглашение» («Entente cordiale» или «Антанту»). Подробнее.

8 апреля 1918 года немцы, которые были союзниками армии УНР, заняли Харьков, до этого оккупированный большевиками. Подробнее.

8 апреля 1930 года состоялась премьера шедевра украинского кино. В кинотеатрах Киева впервые показали кинофильм Александра Довженко «Земля». Подробнее.

8 апреля 1951 года начался второй этап операции «Север» – в Украине. Под названием «Операция «Север» в СССР скрывали очередную депортацию, на этот раз по религиозному признаку. Подробнее.

8 апреля 1971 года состоялся первый Всемирный конгресс ромов. В этот день отмечают Международный день ромов. По традиции празднования, в этот день в определенное время зажигают на улицах свечи как символ единства, а также спускают на воду рек венки, что символизирует нелегкую судьбу бродящих по миру ромов, не имеющих собственной страны.

8 апреля 1990 года над Ивано-Франковским городским советом впервые за советский период подняли украинский национальный флаг.

8 апреля 1992 года вышла директива первого Министра обороны Украины генерал-полковника Константина Морозова №Д-8 «О формировании Военно-Морских Сил Украины». Подробнее.

8 апреля 2005 года произошло самое массовое церемониальное событие в истории человечества – похороны Папы Римского Иоанна Павла II в Ватикане. Подробнее.

8 апреля 2014 года состоялся штурм здания ХОГА с участием бойцов винницкого спецподразделения «Ягуар». На тот момент здание захватили участники пророссийского сепаратистского движения, устроив ночью потасовку с милицией, погром и пожар.

«Утром 8 апреля тогда еще и. о. министра внутренних дел Арсен Аваков заявил о проведении в Харькове антитеррористической операции. В рамках операции был перекрыт центр города и станции метро. «Ягуар», под командованием тогдашнего командующего НГУ Степана Полторака, освободил здание облгосадминистрации», — описывала события пресс-служба МВД.

Сам Арсен Аваков называл решение о штурме «беспрецедентным».

«Мы решились на штурм. Мы не могли представить, как это стрелять в людей. Мы еще не могли отойти от страшных смертей на Майдане. На весь штурм понадобилось 17 минут. Задержали 74 человека. Это тоже было беспрецедентно. Это была отрезвляющая нота, которая показала россиянам, что с Харьковом это не пройдет», – вспоминал Аваков в видео, созданном пресс-службой МВД к 5-й годовщине штурма здания ХОГА.

Впоследствии Степан Полторак сообщил, что у захватчиков, задержанных в ХОГА, изъяли как травматическое, так и боевое оружие, а еще — шесть ящиков с коктейлями Молотова. В само здание вернулось руководство области. А сотрудники и коммунальщики принялись ликвидировать последствия пожара и погрома, который устроили захватчики.

Церковный праздник 8 апреля

8 апреля чествуют апостолов Иродиона, Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Ерма и других с ними. Подробнее.

Народные приметы

Если на черемухе появились листья, значит уже можно сажать картофель.

Заморозки 8 апреля – к холодной весне.

Если солнце всходит в облаках – ждите потепления.

Что нельзя делать 8 апреля

Нельзя убирать в доме.

Лучше не рыбачить и не работать в огороде.