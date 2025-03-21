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В громаде под Харьковом – «прилет»

Происшествия 15:12   21.03.2025
Виктория Яковенко
В громаде под Харьковом – «прилет»

Об ударе БпЛА вблизи одного из населенных пунктов Малоданиловской громады сообщил ее глава Александр Гололобов в 15:05.

«Предварительно, без пострадавших», — отметил Гололобов.

Отметим, что воздушную тревогу в Харькове и Харьковской территориальной громаде из-за угрозы ударных БпЛА типа «Молния» объявили в 15:02.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 21 марта 2025 в 15:12;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об ударе БпЛА вблизи одного из населенных пунктов Малоданиловской громады сообщил ее глава Александр Гололобов в 15:05.".