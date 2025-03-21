В громаде под Харьковом – «прилет»

Об ударе БпЛА вблизи одного из населенных пунктов Малоданиловской громады сообщил ее глава Александр Гололобов в 15:05.

«Предварительно, без пострадавших», — отметил Гололобов.

Отметим, что воздушную тревогу в Харькове и Харьковской территориальной громаде из-за угрозы ударных БпЛА типа «Молния» объявили в 15:02.