В громаде под Харьковом – «прилет»
Об ударе БпЛА вблизи одного из населенных пунктов Малоданиловской громады сообщил ее глава Александр Гололобов в 15:05.
«Предварительно, без пострадавших», — отметил Гололобов.
Отметим, что воздушную тревогу в Харькове и Харьковской территориальной громаде из-за угрозы ударных БпЛА типа «Молния» объявили в 15:02.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, новости Харькова, прилет;
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- • Дата публикации материала: 21 марта 2025 в 15:12;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об ударе БпЛА вблизи одного из населенных пунктов Малоданиловской громады сообщил ее глава Александр Гололобов в 15:05.".