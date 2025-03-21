Live
  • Пт 21.03.2025
  • Харків  +10°С
  • USD 41.54
  • EUR 45

Ворог тричі атакував на Харківщині – Генштаб ЗСУ на 16:00

Фронт 16:47   21.03.2025
Вікторія Яковенко
Ворог тричі атакував на Харківщині – Генштаб ЗСУ на 16:00 Фото: Генштаб ЗСУ

Про ситуації на Харківському та Куп’янському напрямках повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Харківському напрямку противник один раз намагався атакувати позиції Сил оборони у районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку ворог впродовж дня двічі намагався просунутися до українських позицій в районах Піщаного та Кругляківки. Сили оборони успішно відбили ворожі атаки.

«Від початку доби на фронті відбулося 68 бойових зіткнень. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян», – зазначили у Генштабі.

Читайте також: «У нас 1100 відмов» – Синєгубов про темпи евакуації з Куп’янщини (відео)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
ДТП сталася на Північній Салтівці в Харкові – троє постраждалих (фото)
ДТП сталася на Північній Салтівці в Харкові – троє постраждалих (фото)
21.03.2025, 17:44
Потрапив під обстріл із РСЗВ: у Харкові попрощалися з поліцейським (відео)
Потрапив під обстріл із РСЗВ: у Харкові попрощалися з поліцейським (відео)
21.03.2025, 17:28
Мільйон квітів, без петуній: які клумби планують цьогоріч у Харкові 📹
Мільйон квітів, без петуній: які клумби планують цьогоріч у Харкові 📹
21.03.2025, 11:29
Ворог тричі атакував на Харківщині – Генштаб ЗСУ на 16:00
Ворог тричі атакував на Харківщині – Генштаб ЗСУ на 16:00
21.03.2025, 16:47
Дві шуби, квартири, ювелірка: голова Харківської облради показала декларацію
Дві шуби, квартири, ювелірка: голова Харківської облради показала декларацію
20.03.2025, 14:27
Наловили риби на пів мільйона грн: чоловіки на Харківщині отримали підозри
Наловили риби на пів мільйона грн: чоловіки на Харківщині отримали підозри
21.03.2025, 16:21

Новини за темою:

16:47
Сім разів атакували росіяни на Харківському й Куп’янському напрямках – Генштаб
16:48
Де атакували ЗС РФ впродовж дня на Харківщині: дані Генштабу на 16:00
16:50
Авіаудар по Козачій Лопані, на Харківщині йдуть чотири бої – Генштаб на 16:00
12:43
ОТУВ «Харків»: 600 разів обстріляв ворог позиції ЗСУ на півночі регіону
08:08
Авіаудари та сім атак: Генштаб ЗСУ про ситуацію на Харківщині

Ви читали новину: «Ворог тричі атакував на Харківщині – Генштаб ЗСУ на 16:00»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2025 в 16:47;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуації на Харківському та Куп’янському напрямках повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".