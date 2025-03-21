Ворог тричі атакував на Харківщині – Генштаб ЗСУ на 16:00

Про ситуації на Харківському та Куп’янському напрямках повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Харківському напрямку противник один раз намагався атакувати позиції Сил оборони у районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку ворог впродовж дня двічі намагався просунутися до українських позицій в районах Піщаного та Кругляківки. Сили оборони успішно відбили ворожі атаки.

«Від початку доби на фронті відбулося 68 бойових зіткнень. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян», – зазначили у Генштабі.