Ворог тричі атакував на Харківщині – Генштаб ЗСУ на 16:00
Фото: Генштаб ЗСУ
Про ситуації на Харківському та Куп’янському напрямках повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
На Харківському напрямку противник один раз намагався атакувати позиції Сил оборони у районі населеного пункту Вовчанськ.
На Куп’янському напрямку ворог впродовж дня двічі намагався просунутися до українських позицій в районах Піщаного та Кругляківки. Сили оборони успішно відбили ворожі атаки.
«Від початку доби на фронті відбулося 68 бойових зіткнень. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян», – зазначили у Генштабі.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: атаки, Генштаб ЗСУ, зведення, купянское направление, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2025 в 16:47;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуації на Харківському та Куп’янському напрямках повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".