ISW: війська РФ просунулися у Дворічній на Харківщині, що на інших напрямках
Військові РФ просунулися на Куп’янському напрямку, на Харківському та Борівському – ні, інформує американський Інститут вивчення війни (ISW) у звіті за 21 березня.
Як пишуть аналітики з посиланням на геолокаційні кадри від 21 березня, під Куп’янськом російські війська нещодавно просунулися у південній частині селища Дворічна.
При цьому заяву російського мілблогера, що начебто війська РФ зайшли на північну околицю села Петропавлівка (на схід від Куп’янська), ISW не підтверджує.
Російські військові 20 та 21 березня атакували в районах Малої Шапківки, Кіндрашівки, Лиману Першого та Дворічної, в напрямку Петропавлівки та в районі Піщаного.
На півночі Харківщини, за даними аналітиків, росіяни атакували в районах Глибокого та Вовчанська 20 та 21 березня, але не просунулися.
Не було успіхів у військ РФ у ці дні й на Борівському напрямку, атаки вони проводили в районах Кругляківки та Загризового, Копанок та Надії, Новомихайлівки та Катеринівки.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: isw, інститут вивчення війни, бои, двуречная, куп'янск, новини Харкова;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Березня 2025 в 07:34;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військові РФ просунулися на Куп’янському напрямку, на Харківському та Борівському – ні, інформує американський Інститут вивчення війни (ISW) у звіті за 21 березня.".