Live
  • Сб 22.03.2025
  • Харків  +5°С
  • USD 41.54
  • EUR 45

ISW: війська РФ просунулися у Дворічній на Харківщині, що на інших напрямках

Фронт 07:34   22.03.2025
Олена Нагорна
ISW: війська РФ просунулися у Дворічній на Харківщині, що на інших напрямках Карта ISW

Військові РФ просунулися на Куп’янському напрямку, на Харківському та Борівському – ні, інформує американський Інститут вивчення війни (ISW) у звіті за 21 березня.

Як пишуть аналітики з посиланням на геолокаційні кадри від 21 березня, під Куп’янськом російські війська нещодавно просунулися у південній частині селища Дворічна.

При цьому заяву російського мілблогера, що начебто війська РФ зайшли на північну околицю села Петропавлівка (на схід від Куп’янська), ISW не підтверджує.

Російські військові 20 та 21 березня атакували в районах Малої Шапківки, Кіндрашівки, Лиману Першого та Дворічної, в напрямку Петропавлівки та в районі Піщаного.

На півночі Харківщини, за даними аналітиків, росіяни атакували в районах Глибокого та Вовчанська 20 та 21 березня, але не просунулися.

Не було успіхів у військ РФ у ці дні й на Борівському напрямку, атаки вони проводили в районах Кругляківки та Загризового, Копанок та Надії, Новомихайлівки та Катеринівки.

Читайте також: Ворог тричі атакував на Харківщині – Генштаб ЗСУ на 16:00

Автор: Олена Нагорна
Популярно
ISW: війська РФ просунулися у Дворічній на Харківщині, що на інших напрямках
ISW: війська РФ просунулися у Дворічній на Харківщині, що на інших напрямках
22.03.2025, 07:34
Мільйон квітів, без петуній: які клумби планують цьогоріч у Харкові 📹
Мільйон квітів, без петуній: які клумби планують цьогоріч у Харкові 📹
21.03.2025, 11:29
Сьогодні 22 березня: який день в історії
Сьогодні 22 березня: який день в історії
22.03.2025, 06:00
Згорілі ліси Ізюмщини почали відновлювати: про які площі йдеться (відео)
Згорілі ліси Ізюмщини почали відновлювати: про які площі йдеться (відео)
21.03.2025, 21:20
Масштабні зміни в русі транспорту анонсують у Харкові в неділю
Масштабні зміни в русі транспорту анонсують у Харкові в неділю
21.03.2025, 19:32
ДТП сталася на Північній Салтівці в Харкові – троє постраждалих (фото)
ДТП сталася на Північній Салтівці в Харкові – троє постраждалих (фото)
21.03.2025, 17:44

Новини за темою:

07:32
Де наступала армія РФ на Харківщині та чим закінчилися бої, повідомили в ISW
07:47
Чи є просування на Куп’янщині, про яке заявляє РФ, – розповіли в ISW
07:31
Про що збрехали росіяни, звітуючи про ситуацію на Куп’янському напрямку – ISW
07:30
ISW: росіяни наступали по всій лінії фронту на Харківщині, але не змінили її
07:23
Українські захисники повернули території на Борівському напрямку – ISW

Ви читали новину: «ISW: війська РФ просунулися у Дворічній на Харківщині, що на інших напрямках»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 22 Березня 2025 в 07:34;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військові РФ просунулися на Куп’янському напрямку, на Харківському та Борівському – ні, інформує американський Інститут вивчення війни (ISW) у звіті за 21 березня.".