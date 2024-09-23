В ХОВА обещают усилить борьбу с коррупцией и еще раз проверить фортификации
Харьковская ОВА планирует усилить сотрудничество с Национальным агентством по предотвращению коррупции, а также подписала документ с Институтом судебных экспертиз о дополнительной проверке фортификационных сооружений.
По основному договору Институт судебных экспертиз уже проверил 70% возведенных администрацией фортификаций, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.
Он рассказал, что на встрече с зампредседателя НАПК Сергеем Гупяком говорили о борьбе с коррупционными рисками в регионе, которые, в частности, анализируют на заседаниях рабочей группы «Прозрачность и подотчетность», а также о важности интеграции инструментов Агентства в государственных и местных органах власти.
«Особое внимание было уделено восстановлению инфраструктуры и строительству фортификационных сооружений», — подчеркнул Синегубов.
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- Категории: Политика, Харьков; Теги: коррупция, НАПК, Олег Синегубов, хова;
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- • Дата публикации материала: 23 сентября 2024 в 18:58;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская ОВА планирует усилить сотрудничество с Национальным агентством по предотвращению коррупции, а также подписала документ с Институтом судебных экспертиз о дополнительной проверке фортификационных сооружений.".