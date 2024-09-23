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В ХОВА обещают усилить борьбу с коррупцией и еще раз проверить фортификации

Политика 18:58   23.09.2024
Елена Нагорная
В ХОВА обещают усилить борьбу с коррупцией и еще раз проверить фортификации Фото: Олег Синєгубов/Telegram

Харьковская ОВА планирует усилить сотрудничество с Национальным агентством по предотвращению коррупции, а также подписала документ с Институтом судебных экспертиз о дополнительной проверке фортификационных сооружений.

По основному договору Институт судебных экспертиз уже проверил 70% возведенных администрацией фортификаций, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

Он рассказал, что на встрече с зампредседателя НАПК Сергеем Гупяком говорили о борьбе с коррупционными рисками в регионе, которые, в частности, анализируют на заседаниях рабочей группы «Прозрачность и подотчетность», а также о важности интеграции инструментов Агентства в государственных и местных органах власти.

«Особое внимание было уделено восстановлению инфраструктуры и строительству фортификационных сооружений», — подчеркнул Синегубов.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 23 сентября 2024 в 18:58;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская ОВА планирует усилить сотрудничество с Национальным агентством по предотвращению коррупции, а также подписала документ с Институтом судебных экспертиз о дополнительной проверке фортификационных сооружений.".