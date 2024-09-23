«В Харькове обращают внимание на недопущение коррупции в КП» — замглавы НАПК

Зампредседателя Национального агентства по предотвращению коррупции Сергей Гупяк встретился с вице-мэром Харькова Александром Новаком и другими представителями горсовета, передает пресс-служба мэрии.

«В Харькове обращают внимание на привлечение общественности при публичных закупках, недопущение коррупции в деятельности коммунальных предприятий. Даже Центр предоставления административных услуг, который для обычного гражданина является просто сервисом, на самом деле стал весомым элементом в предотвращении коррупции, который минимизирует все риски и человеческий фактор. Несмотря на войну, в Харькове развивается деятельность таких центров и увеличивается количество услуг, чтобы отвечать на вызовы, возникающие в обществе», — сказал Гупяк.

Стороны обсудили противодействия коррупции в органах местного самоуправления, перспективы реализации существующих проектов в этой сфере и их результаты.

Новак напомнил, что в горсовете функционирует Служба по предотвращению коррупции, а в прошлом году было создано КП антикоррупционной направленности — Централизованная закупочная организация.

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