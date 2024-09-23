«В Харькове обращают внимание на недопущение коррупции в КП» — замглавы НАПК
Зампредседателя Национального агентства по предотвращению коррупции Сергей Гупяк встретился с вице-мэром Харькова Александром Новаком и другими представителями горсовета, передает пресс-служба мэрии.
«В Харькове обращают внимание на привлечение общественности при публичных закупках, недопущение коррупции в деятельности коммунальных предприятий. Даже Центр предоставления административных услуг, который для обычного гражданина является просто сервисом, на самом деле стал весомым элементом в предотвращении коррупции, который минимизирует все риски и человеческий фактор. Несмотря на войну, в Харькове развивается деятельность таких центров и увеличивается количество услуг, чтобы отвечать на вызовы, возникающие в обществе», — сказал Гупяк.
Стороны обсудили противодействия коррупции в органах местного самоуправления, перспективы реализации существующих проектов в этой сфере и их результаты.
Новак напомнил, что в горсовете функционирует Служба по предотвращению коррупции, а в прошлом году было создано КП антикоррупционной направленности — Централизованная закупочная организация.
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- Категории: Политика, Харьков; Теги: коррупция, НАПК, Харьков, Харьковский горсовет;
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- • Дата публикации материала: 23 сентября 2024 в 22:05;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Зампредседателя Национального агентства по предотвращению коррупции Сергей Гупяк встретился с вице-мэром Харькова Александром Новаком и другими представителями горсовета, передает пресс-служба мэрии.".