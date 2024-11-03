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Терехова просять встановити світлофор на небезпечному перехресті в Харкові

Суспільство 21:03   03.11.2024
Оксана Горун
Терехова просять встановити світлофор на небезпечному перехресті в Харкові

Харків’янка створила петицію на ім’я мера міста Ігоря Терехова. Вона стверджує, що питання є актуальним для мешканців трьох районів.

Шановний Ігорю Олександровичу, з метою забезпечення безпеки дорожнього руху, просимо Вас встановити світлофори на перехресті вулиць Москалівська та Гольдбергівська. У цьому місці потужний автомобільний трафік. Заздалегідь вдячні, жителі районів: Москалівка, Новоселівка та Новожанове“, – пише авторка петиції Наталія Татаркіна.

Ілюстрація: GoogleMaps

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Щоб керівництво мерії розглянуло петицію, вона має набрати 5000 підписів за 90 днів. Збір підписів відкрили 3 листопада.

Автор: Оксана Горун
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Ви читали новину: «Терехова просять встановити світлофор на небезпечному перехресті в Харкові»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2024 в 21:03;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків’янка створила петицію на ім’я мера міста Ігоря Терехова. Вона стверджує, що питання є актуальним для мешканців трьох районів".