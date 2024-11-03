Терехова просять встановити світлофор на небезпечному перехресті в Харкові

Харків’янка створила петицію на ім’я мера міста Ігоря Терехова. Вона стверджує, що питання є актуальним для мешканців трьох районів.

“Шановний Ігорю Олександровичу, з метою забезпечення безпеки дорожнього руху, просимо Вас встановити світлофори на перехресті вулиць Москалівська та Гольдбергівська. У цьому місці потужний автомобільний трафік. Заздалегідь вдячні, жителі районів: Москалівка, Новоселівка та Новожанове“, – пише авторка петиції Наталія Татаркіна.

Щоб керівництво мерії розглянуло петицію, вона має набрати 5000 підписів за 90 днів. Збір підписів відкрили 3 листопада.