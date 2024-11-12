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Мужчина упал на рельсы в метро Харькова. Он умер – СМИ

Общество 12:07   12.11.2024
Виктория Яковенко
Мужчина упал на рельсы в метро Харькова. Он умер – СМИ Фото: КП «Харьковский метрополитен»

В Харькове на станции «23 августа» пассажир упал на рельсы метро. В это время на платформе не было электропоезда.

Об этом сообщили около 08:00 в КП «Харьковский метрополитен». Там отметили, что с контактной рельсы сняли напряжение, а пассажира оперативно подняли на платформу и вызвали медиков.

Движение поездов Алексеевской линией выполняется в обычном режиме, добавили в КП.

Позже директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта сообщил «Суспільне Харків», что на рельсы упал 75-летний мужчина.

«Приехавшая на вызов медицинская бригада зафиксировала, что смерть наступила еще до прибытия медиков», — рассказал Забашта.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 12 ноября 2024 в 12:07;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове на станции «23 августа» пассажир упал на рельсы метро. В это время на платформе не было электропоезда.".