СБУ: в Харькове задержали блогера, который «слил» в сеть локацию ВСУ
Правоохранители сообщили о подозрении 38-летнему жителю Харькова, который, по данным следствия, разместил на одном из интернет-ресурсов информацию о дислокации подразделений ВСУ.
По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, подозреваемый — работник одного из местных супермаркетов Установлено, что он снял видео расположение украинских военных и озвучил их личные данные.
«Потом полученный медиафайл фигурант выложил в интернет с привязкой ко времени и геолокации. За считанные часы видео подхватили российские пропагандистские паблики. На персональной странице блогера этот контент просмотрели более трехсот тысяч пользователей», — добавили в СБУ.
Свои действия блогер объяснил желанием «нарастить» аудиторию. Задержали мужчину у него дома. Правоохранители изъяли мобильный телефон с доказательствами.
Фигуранту сообщили о подозрении в распространении информации о расположении ВСУ и других военных формирований, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 114-2 УКУ), рассказали в Харьковской областной прокуратуре.
Сейчас мужчина находится в СИЗО. Если его вину докажут, фигуранту «светит» до 8 лет тюрьмы.
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- • Дата публикации материала: 19 ноября 2024 в 15:25;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители сообщили о подозрении 38-летнему жителю Харькова, который, по данным следствия, разместил на одном из интернет-ресурсов информацию о дислокации подразделений ВСУ.".