Live
  • Вт 19.11.2024
  • Харьков  +4°С
  • USD 41.37
  • EUR 43.63

СБУ: в Харькове задержали блогера, который «слил» в сеть локацию ВСУ

Общество 15:25   19.11.2024
Виктория Яковенко
СБУ: в Харькове задержали блогера, который «слил» в сеть локацию ВСУ Фото: Владислав Абдула

Правоохранители сообщили о подозрении 38-летнему жителю Харькова, который, по данным следствия, разместил на одном из интернет-ресурсов информацию о дислокации подразделений ВСУ.

По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, подозреваемый — работник одного из местных супермаркетов Установлено, что он снял видео расположение украинских военных и озвучил их личные данные.

«Потом полученный медиафайл фигурант выложил в интернет с привязкой ко времени и геолокации. За считанные часы видео подхватили российские пропагандистские паблики. На персональной странице блогера этот контент просмотрели более трехсот тысяч пользователей», — добавили в СБУ.

Свои действия блогер объяснил желанием «нарастить» аудиторию. Задержали мужчину у него дома. Правоохранители изъяли мобильный телефон с доказательствами.

Фигуранту сообщили о подозрении в распространении информации о расположении ВСУ и других военных формирований, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 114-2 УКУ), рассказали в Харьковской областной прокуратуре.

Сейчас мужчина находится в СИЗО. Если его вину докажут, фигуранту «светит» до 8 лет тюрьмы.

Читайте также: Экс-военный подрывал авто ВСУ: харьковчан подозревают в работе на ГРУ РФ

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
РФ ударила по центру Харькова: пострадали 12 человек, последствия (видео)
РФ ударила по центру Харькова: пострадали 12 человек, последствия (видео)
19.11.2024, 16:39
Мокрый снег и шквалы. Когда в Харькове и области ухудшится погода
Мокрый снег и шквалы. Когда в Харькове и области ухудшится погода
19.11.2024, 12:33
Новости Харькова — главное за 19.11: 1000 дней войны, «прилет» в городе
Новости Харькова — главное за 19.11: 1000 дней войны, «прилет» в городе
19.11.2024, 16:47
Есть раненые, повреждены дома, возникли пожары. Синегубов об ударах РФ
Есть раненые, повреждены дома, возникли пожары. Синегубов об ударах РФ
18.11.2024, 08:44
Синегубов: в Купянске осталось 150 людей, подавать тепло и воду уже невозможно
Синегубов: в Купянске осталось 150 людей, подавать тепло и воду уже невозможно
19.11.2024, 11:30
31-летнего мужчину подозревают в изнасиловании 17-летней на Харьковщине (фото)
31-летнего мужчину подозревают в изнасиловании 17-летней на Харьковщине (фото)
19.11.2024, 16:23

Новости по теме:

12:41
Восхвалял идеи РФ и СССР: харьковский блогер может сесть в тюрму на 10 лет
10:05
Задержали администратора telegram-канала, засветившего харьковские позиции ВСУ
15:16
Блогера, восхвалявшего СССР, поймали в Харькове: что нашли у него дома (фото)
12:20
За плевок в харьковского копа блогера из Днепра посадили на два года (фото)
20:58
Самый известный блогер Харькова кот Степан в больнице после обстрела 23 января

Вы читали новость: «СБУ: в Харькове задержали блогера, который «слил» в сеть локацию ВСУ»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 19 ноября 2024 в 15:25;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители сообщили о подозрении 38-летнему жителю Харькова, который, по данным следствия, разместил на одном из интернет-ресурсов информацию о дислокации подразделений ВСУ.".