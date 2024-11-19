СБУ: в Харькове задержали блогера, который «слил» в сеть локацию ВСУ

Правоохранители сообщили о подозрении 38-летнему жителю Харькова, который, по данным следствия, разместил на одном из интернет-ресурсов информацию о дислокации подразделений ВСУ.

По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, подозреваемый — работник одного из местных супермаркетов Установлено, что он снял видео расположение украинских военных и озвучил их личные данные.

«Потом полученный медиафайл фигурант выложил в интернет с привязкой ко времени и геолокации. За считанные часы видео подхватили российские пропагандистские паблики. На персональной странице блогера этот контент просмотрели более трехсот тысяч пользователей», — добавили в СБУ.

Свои действия блогер объяснил желанием «нарастить» аудиторию. Задержали мужчину у него дома. Правоохранители изъяли мобильный телефон с доказательствами.

Фигуранту сообщили о подозрении в распространении информации о расположении ВСУ и других военных формирований, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 114-2 УКУ), рассказали в Харьковской областной прокуратуре.

Сейчас мужчина находится в СИЗО. Если его вину докажут, фигуранту «светит» до 8 лет тюрьмы.