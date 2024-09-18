Восхвалял идеи РФ и СССР: харьковский блогер может сесть в тюрму на 10 лет
В суд передали дело 25-летнего харьковчанина, который, по данным следствия, в соцсетях популяризировал коммунистическую символику СССР, восхвалял тоталитарный режим и распространял кремлевские нарративы.
Как рассказали в Харьковской областной прокуратуре, безработный харьковчанин, возомнивший себя блогером, создал в «YouTube» собственный канал. Также он использовал страницы Instagram и запрещенное в Украине российское «ВКонтакте«.
«Поклонник сопровождал публикации изображениями символики коммунистического тоталитарного режима, в том числе фотографиями флага СССР, значка красной звезды, октябрьской революции, а также портретами Ленина и Сталина. Кроме того, харьковчанин в местном парке навязывал прохожим прокремлевские тезисы о том, что «на территории Украины строятся базы НАТО, а Россия вынуждена защищать свои земли«, — добавили правоохранители.
Мужчину разоблачили в апреле 2024 года. Дома у него изъяли компьютер и мобильный телефон, а также собственноручно изготовленную коммунистическую символику, которую он использовал во время съемок пропагандистских видеороликов.
Фигуранта будут судить в Октябрьском районном суде Харькова. Ему инкриминируют изготовление и распространение материалов, в которых содержится оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины, а также публичное использование коммунистической символики и пропаганды тоталитарного коммунистического режима с использованием средств массовой информации (ч. ч. 1, 3 ст. 436-2, ч. 2 ст. 436-1 УКУ). Максимальная санкция статей предусматривает наказание до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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- • Дата публикации материала: 18 сентября 2024 в 12:41;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В суд передали дело 25-летнего харьковчанина, который, по данным следствия, в соцсетях популяризировал коммунистическую символику СССР, восхвалял тоталитарный режим и распространял кремлевские нарративы.".