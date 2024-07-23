Супругам-актерам из Харькова, работающим на РФ, сообщили о подозрении
Злоумышленники – 47-летний мужчина и его 43-летняя жена – это супруги и актеры одного из харьковских театров. В 2023 году они выехали в РФ и начали там активно подыгрывать вражеской пропаганде, сообщил представитель СБУ в Харьковской области Влад Абдула.
Подозреваемые многие годы играли на харьковской театральной сцене и участвовали в спектаклях даже уже во время полномасштабного вторжения РФ в Украину. Теперь мужчина и женщина позиционируют себя как актеров русского театра.
По данным следствия, мужчина размещал на своей странице в российской соцсети «ВКонтакте» сообщения с оправданиями российской агрессии против Украины и восхвалял ее участников. Он утверждал, что русско-украинская война является якобы вынужденной жертвой во имя РФ и ее будущего, героизировал русских военных и называл их «цветом нации».
Женщина публиковала в соцсетях кремлевские нарративы об «укронацистах», о «восемь лет бомбили Донбасс» и о якобы притеснениях русскоязычного населения в Харькове.
Супруги сыграли в видеоролике для российского пропагандистского проекта, где высмеивали украинцев, сообщила Харьковская областная прокуратура. В кадре актеры появляются якобы в традиционном украинском наряде, а во время одной из сцен исполнитель мужской роли надел форму нацистской Германии.
Рассказывая о себе в интервью, актеры отметили, что когда пересекли границу РФ, сразу почувствовали себя «свободными людьми». Они подчеркнули, что в Украине им было морально сложно находиться из-за «проявлений нацизма».
В настоящее время подозреваемые проживают в РФ и скрываются от украинских правоохранителей, решается вопрос об объявлении их в розыск.
Ранее уже стало известно, что творческий костяк теперь уже бывшего харьковского театра «Время Ч» – режиссер Жанна Богусевич, актеры Сергей Листунов и Дарья Терновская – переехали в Санкт-Петербург и создали там новую театральную студию «Питер».
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: актеры, Время Ч, рф, СБУ, супруги, театр, Харьков, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 23 июля 2024 в 17:05;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Злоумышленники – 47-летний мужчина и его 43-летняя жена – это супруги и актеры одного из харьковских театров. В 2023 году они выехали в РФ и начали там активно подыгрывать вражеской пропаганде, сообщил представитель СБУ в Харьковской области Влад Абдула.".