Супругам-актерам из Харькова, работающим на РФ, сообщили о подозрении

Злоумышленники – 47-летний мужчина и его 43-летняя жена – это супруги и актеры одного из харьковских театров. В 2023 году они выехали в РФ и начали там активно подыгрывать вражеской пропаганде, сообщил представитель СБУ в Харьковской области Влад Абдула.

Подозреваемые многие годы играли на харьковской театральной сцене и участвовали в спектаклях даже уже во время полномасштабного вторжения РФ в Украину. Теперь мужчина и женщина позиционируют себя как актеров русского театра.

По данным следствия, мужчина размещал на своей странице в российской соцсети «ВКонтакте» сообщения с оправданиями российской агрессии против Украины и восхвалял ее участников. Он утверждал, что русско-украинская война является якобы вынужденной жертвой во имя РФ и ее будущего, героизировал русских военных и называл их «цветом нации».

Женщина публиковала в соцсетях кремлевские нарративы об «укронацистах», о «восемь лет бомбили Донбасс» и о якобы притеснениях русскоязычного населения в Харькове.

Супруги сыграли в видеоролике для российского пропагандистского проекта, где высмеивали украинцев, сообщила Харьковская областная прокуратура. В кадре актеры появляются якобы в традиционном украинском наряде, а во время одной из сцен исполнитель мужской роли надел форму нацистской Германии.

Рассказывая о себе в интервью, актеры отметили, что когда пересекли границу РФ, сразу почувствовали себя «свободными людьми». Они подчеркнули, что в Украине им было морально сложно находиться из-за «проявлений нацизма».

В настоящее время подозреваемые проживают в РФ и скрываются от украинских правоохранителей, решается вопрос об объявлении их в розыск.

Ранее уже стало известно, что творческий костяк теперь уже бывшего харьковского театра «Время Ч» – режиссер Жанна Богусевич, актеры Сергей Листунов и Дарья Терновская – переехали в Санкт-Петербург и создали там новую театральную студию «Питер».