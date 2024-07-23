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Подружжю акторів з Харкова, що працюють на РФ, повідомили про підозру

Події 17:05   23.07.2024
Оксана Якушко
Подружжю акторів з Харкова, що працюють на РФ, повідомили про підозру

Зловмисники – 47-річний чоловік та його 43-річна дружина – це подружжя та актори одного з харківських театрів. У 2023 році вони виїхали до РФ і почали там активно підігравати ворожій пропаганді, повідомив представник СБУ в Харківській області Влад Абдула.

Підозрювані багато років грали на харківській театральній сцені та брали участь у виставах навіть вже під час повномасштабного вторгнення рф в Україну. Наразі чоловік і жінка позиціонують себе як акторів російського театру.

За даними слідства, чоловік розміщував на своїй сторінці у російській соціальній мережі «ВКонтакте» дописи з виправдовуванням російської агресії проти України та вихваляв її учасників. Він стверджував, що російсько-українська війна є нібито вимушеною жертвою в ім’я рф та її майбутнього, героїзував російських військових та називав їх «цвєтом нации».

Жінка публікувала в соцмережах кремлівські наративи про «укронацистов», про «восемь лет бомбили Донбасс» та про нібито утиски російськомовного населення у Харкові.

Подружжя зіграло у відеоролику для російського пропагандистського проєкту, де висміювали українців, повідомила Харківська обласна прокуратура. У кадрі актори з’являються нібито у традиційному українському вбранні, а під час однієї зі сцен виконавець чоловічої ролі вдягнув форму нацистської Німеччини.

Розповідаючи про себе в інтерв’ю, актори зазначили, що коли перетнули кордон рф, одразу відчули себе «свободными людьми». Вони підкреслили, що в Україні їм було морально складно знаходитись через «прояви нацизму».

Наразі підозрювані мешкають на території рф і переховуються від українських правоохоронців, вирішується питання щодо оголошення їх у розшук.

Раніше вже стало відомо, що творчий кістяк тепер уже колишнього харківського театру «Время Ч» – режисер Жанна Богусевич, актори Сергій Лістунов та Дар’я Терновська – переїхали до Санкт-Петербурга та створили там нову театральну студію «Пітер».

Читайте також: Театр «Время Ч» з Харкова уїхав до рф, Синєгубов анулював їхню почесну грамоту

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Липня 2024 в 17:05;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зловмисники – 47-річний чоловік та його 43-річна дружина – це подружжя та актори одного з харківських театрів. У 2023 році вони виїхали до РФ і почали там активно підігравати ворожій пропаганді, повідомив представник СБУ в Харківській області Влад Абдула.".