Подружжю акторів з Харкова, що працюють на РФ, повідомили про підозру
Зловмисники – 47-річний чоловік та його 43-річна дружина – це подружжя та актори одного з харківських театрів. У 2023 році вони виїхали до РФ і почали там активно підігравати ворожій пропаганді, повідомив представник СБУ в Харківській області Влад Абдула.
Підозрювані багато років грали на харківській театральній сцені та брали участь у виставах навіть вже під час повномасштабного вторгнення рф в Україну. Наразі чоловік і жінка позиціонують себе як акторів російського театру.
За даними слідства, чоловік розміщував на своїй сторінці у російській соціальній мережі «ВКонтакте» дописи з виправдовуванням російської агресії проти України та вихваляв її учасників. Він стверджував, що російсько-українська війна є нібито вимушеною жертвою в ім’я рф та її майбутнього, героїзував російських військових та називав їх «цвєтом нации».
Жінка публікувала в соцмережах кремлівські наративи про «укронацистов», про «восемь лет бомбили Донбасс» та про нібито утиски російськомовного населення у Харкові.
Подружжя зіграло у відеоролику для російського пропагандистського проєкту, де висміювали українців, повідомила Харківська обласна прокуратура. У кадрі актори з’являються нібито у традиційному українському вбранні, а під час однієї зі сцен виконавець чоловічої ролі вдягнув форму нацистської Німеччини.
Розповідаючи про себе в інтерв’ю, актори зазначили, що коли перетнули кордон рф, одразу відчули себе «свободными людьми». Вони підкреслили, що в Україні їм було морально складно знаходитись через «прояви нацизму».
Наразі підозрювані мешкають на території рф і переховуються від українських правоохоронців, вирішується питання щодо оголошення їх у розшук.
Раніше вже стало відомо, що творчий кістяк тепер уже колишнього харківського театру «Время Ч» – режисер Жанна Богусевич, актори Сергій Лістунов та Дар’я Терновська – переїхали до Санкт-Петербурга та створили там нову театральну студію «Пітер».
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: актеры, Время Ч, рф, СБУ, супруги, театр, Харків, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Липня 2024 в 17:05;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зловмисники – 47-річний чоловік та його 43-річна дружина – це подружжя та актори одного з харківських театрів. У 2023 році вони виїхали до РФ і почали там активно підігравати ворожій пропаганді, повідомив представник СБУ в Харківській області Влад Абдула.".