Вихваляв ідеї РФ та СРСР: харківський блогер може сісти за ґрати на 10 років

До суду передали справу 25-річного харків’янина, який, за даними слідства, в соцмережах популяризував комуністичну символіку СРСР, вихваляв тоталітарний режим та розповсюджував кремлівські наративи.

Як розповіли у Харківській обласній прокуратурі, безробітний харківʼянин, який уявив себе блогером, створив у «YouTube» власний канал. Також він використовував сторінки Instagram та заборонене в Україні російське «ВКонтакте».

«Шанувальник совєтів супроводжував публікації зображеннями символіки комуністичного тоталітарного режиму, зокрема фотографіями прапора СРСР, значка червоної зірки, жовтневої революції, а також портретами Леніна і Сталіна. Крім того, харківʼянин в місцевому парку навʼязував перехожим прокремлівські тези про те, що «на території України будуються бази НАТО, а Росія вимушена захищати свої землі», – додали правоохоронці.

Чоловіка викрили у квітні 2024 року. Вдома у нього вилучили комп’ютер та мобільний телефон із доказами протиправної діяльності, а також власноруч виготовлену комуністичну символіку, яку він використовував під час зйомок пропагандистських відеороликів.

Фігуранта судитимуть у Жовтневому районному суді Харкова. Йому інкримінують виготовлення та поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії РФ проти України, а також публічне використання комуністичної символіки та пропаганди комуністичного тоталітарного режиму з використанням засобів масової інформації (ч. ч. 1, 3 ст. 436-2, ч. 2 ст. 436-1 ККУ). Максимальна санкція статтей передбачає покарання до 10 років торми з конфіскацією майна.